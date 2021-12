Litoral: PARANÁ TURISMO INSTALA PONTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

A Paraná Turismo iniciou dia 28 de dezembro um trabalho de informações turísticas aos veranistas em pontos fixos montados em Guaratuba, Matinhos (Caiobá), Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema, Shangri-lá) e Paranaguá, e um ponto em Porto Rico, no Noroeste do Estado.

Um veículo equipado da Paraná Turismo também percorre os municípios mais visitados nas férias com informações sobre os atrativos do Estado.

A Paraná Turismo, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, veicula vídeos que mostram os atrativos do Estado nas emissoras de rádios e televisão, além das redes sociais.

Por meio de materiais informativos, indica os principais atrativos, com apoio das prefeituras do Litoral. A população pode acessar pontos turísticos pelo celular, através de um QR Code disponibilizado nas tendas.

No Litoral do Estado, a população pode procurar as tendas da Paraná Turismo na Praia do Cristo (Guaratuba); na Avenida Atlântica, ao final da rua Londrina (Caiobá); na entrada da praia principal (Ipanema); na Praia Central (Praia de Leste); na entrada principal (Shangri-lá); e nos terminais de embarque e desembarque da Ilha do Mel e da Ilha das Peças (Paranaguá).

No Extremo Noroeste do estado, a equipe da Paraná Turismo vai percorrer pontos de Porto Rico, Porto Camargo e Porto São José, atendendo os veranistas que estiverem nas prainhas de água doce.

Para atender aos veranistas, o Governo do Estado contratou, por meio de processo seletivo, 18 acadêmicos de turismo para auxiliarem no atendimento com informações turísticas.

A Ilha do Mel é outro ponto que possui atendimento sem interrupções através de monitores do IAT nas praias de Encantadas e Nova Brasília. Também são ofertados serviços de aluguel de cadeiras anfíbias para pessoas portadoras de locomoção e coleta de resíduos sólidos.

(Da Redação com Paraná Turismo)