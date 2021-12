Mercado da bola: COUTINHO AO ALCANCE, VIDAL ‘NA CAVADINHA’, CAVANI E MAIS

A dois dias do tão aguardado mês de janeiro, as especulações sobre a janela de transferências seguem quentes. Nesta quinta-feira (30), o UOL Esporte revela que Phillipe Coutinho quer jogar o primeiro semestre de 2022 no futebol brasileiro, ciente de que serão meses fundamentais para tentar lugar na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ainda tem o Manchester United pensando em um “plano B” se perder Cavani, e Arturo Vidal acenando para o Flamengo. Veja a lista de novidades abaixo.

Já imaginou Coutinho no Brasil?

Sem espaço no Barcelona e longe do nível de sua melhor fase, Phillipe Coutinho quer retornar ao Brasil por seis meses para tentar reencontrar o melhor futebol. Ele já avisou seus empresários desta vontade, e agora precisa convencer o Barcelona de que o período no País faria bem a sua carreira. A ideia é se valorizar de novo e não perder espaço na seleção brasileira. Atlético-MG e Palmeiras já sabem da intenção do meio-campista, mas ainda é cedo demais para falar em negociação.

Vidal e a simpatia pelo Flamengo

De vez em quando o meio-campista chileno aparece nas redes sociais com uma camisa do Flamengo, já virou praxe, e ontem (29) não foi diferente. No largo histórico de ‘cavadas’ de Vidal, ele já disse que “seria um sonho” defender o Rubro-Negro, já comemorou gol do time no Instagram e publicou fotos com a camisa pelo menos três vezes. Será que este namoro vai emplacar algum dia? Aos 34 anos, ele tem contrato com a Inter de Milão até junho.

Santos tenta desbancar concorrência por Nathan

Diante da concorrência de outros quatro clubes, o Santos estuda aumentar a proposta salarial para ter o meia Nathan por empréstimo em 2022. Originalmente o clube ofereceu pagar metade dos R$ 400 mil mensais que o jogador recebe no Atlético-MG, mas considera aumentar a porcentagem para tirar América-MG, Fortaleza, Fluminense e Inter da disputa. O Peixe confia que o jogador quer jogar na Vila Belmiro e tenta usar isso a seu favor.

Grêmio reconsidera futuro de Diego Souza

O Grêmio chegou a se despedir de Diego Souza há duas semanas, com comunicado oficial e tudo, avisando que não renovaria o contrato do centroavante de 36 anos. Mas sabe como é, o mundo gira… A diretoria percebeu uma escassez de jogadores da posição no mercado e já não descarta voltar atrás e recontratar o jogador, que também está na mira do Vasco. Diego Souza fez 24 gols na última temporada.

Lucas Lima pode ficar mais um ano no Fortaleza

Sem espaço no Palmeiras, o meio-campista pode continuar por mais uma temporada no Leão, que vai disputar a Copa Libertadores. Os clubes negociam uma extensão de vínculo até dezembro de 2022, o que na prática pode significar que Lucas Lima não jogue mais pelo Alviverde —seu contrato atual vence justamente no final do ano que vem.

Atlético-MG faz consulta por volante Ederson

O campeão brasileiro demonstrou interesse em contar com o volante Ederson, que pertence ao Corinthians mas em 2021 jogou emprestado ao Fortaleza, mas aguarda a chegada de um novo treinador para saber se tem ou não o aval para tentar a transferência. Aos 22 anos, o jogador está valorizado após uma boa temporada e tem contrato com o Timão até o final de 2025.

Lateral do Corinthians recebe sondagens

João Pedro fez apenas um jogo pelo Corinthians em 2021, mas ainda assim despertou interesse de outros clubes —segundo seu empresário. O lateral direito chegou no meio do ano, é reserva de Fagner e demorou três meses para estrear: só entrou em campo em uma derrota por 2 a 1 para o Ceará, em novembro. O empréstimo junto ao Porto vence em junho.

Icardi pode ser substituto de Cavani no United

Diante da possível saída de Edinson Cavani em janeiro, o Manchester United já se planeja caso tenha que buscar um substituto. O preferido é o argentino Mauro Icardi, que é reserva no PSG, tem jogado pouco e também está na mira da Juventus. O interesse do clube inglês, porém, só se transformaria em ações práticas caso Cavani de fato saia do clube —ele é cobiçado por Barcelona e Corinthians.

Dembélé de saída do Barcelona?

O ponta francês é a maior contratação da história do Barça, mas por enquanto tem sido uma decepção daquelas… Muito criticado por parte da torcida do Barça, ele tem contrato apenas até junho e pode ir embora de graça. Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o jogador pediu aumento, a renovação está travada, e Dembélé hoje está “mais fora do que dentro” do clube.