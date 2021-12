Alagamento: O QUE O GOVERNO FEDERAL ESTÁ FAZENDO PARA AJUDAR ATINGIDOS PELAS ENCHENTES NA BAHIA?

O presidente Jair Bolsonaro vem sendo cobrado por ter viajado de férias para Santa Catarina na segunda-feira (27), onde irá passar a virada do ano, em meio ao drama na Bahia.

Mas, na terça-feira (28), uma comitiva de ministros esteve na Bahia, onde sobrevoou áreas atingidas pelas cheias e anunciou medidas de ajuda – tais como o envio de equipes médicas. E Bolsonaro autorizou a liberação de R$ 80 milhões para a reconstrução de estradas baianas. Apesar disso, o montante foi criticado pelo governador Rui Costa (PT), que considerou a ajuda insuficiente. Mas o governo federal informou que pode ampliar os recursos após haver um diagnóstico mais preciso das necessidades do estado. ALAGAMENTOS E ESTRAGOS Até o momento, cerca de R$ 19 milhões já foram disponibilizados pela Defesa Civil Nacional para ações de resposta ao desastre natural e reconstrução de infraestrutura danificada. “São muitas perdas, perdas do comércio, pessoas que perderam seus estoques e perdas também entre as famílias, as pessoas mais necessitadas que, no geral, moram em lugares de risco e tem perdido tudo, de colchão ao fogão. É importante nesse momento que a gente una esses esforços com alimentos, medicamentos, água potável, transporte, energia elétrica que tem faltado em alguns lugares que têm ficado isolados.”, disse o ministro João Roma. No domingo (26/12), o ministro da Cidadania esteve em Ilhéus e também visitou o município de Nazaré da Farinhas onde viu de perto os estragos causados pelas fortes chuvas. RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA Um crédito extraordinário de R$ 200 milhões foi destinado pelo Governo Federal para a reconstrução de rodovias federais danificadas pelas chuvas intensas que atingem algumas regiões do país. Os recursos vão para a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas. O crédito está previsto em medida provisória publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (28). O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, detalhou a aplicação do recurso na Bahia. “Vamos ter o recurso necessário para revisitar os aterros que tivemos muito deles submersos por dias e isso gera um risco grande. A questão de deslizamento nas encostas, a construção, de curto prazo, de desvios para manter o fluxo normal, na medida do possível”, disse Marcelo Sampaio ao participar de entrevista coletiva em Ilhéus. Ele ressaltou que os esforços são para prover a população da Bahia de infraestrutura e segurança. “Estamos trabalhando firme com a orientação do nosso ministro Tarcísio [Tarcísio Gome de Freitas, ministro da Infraestrutura] para manter a mobilidade, o acesso e o direito de ir e vir da população. Isso é extremamente importante para que a própria Defesa Civil possa fazer o trabalho de chegar aos principais pontos onde temos a população em situação de risco”, afirmou. ATUAÇÃO CONJUNTA Desde o início das fortes chuvas no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, o Governo Federal instituiu uma força-tarefa formada por ministérios e órgãos governamentais. A Força-tarefa do Governo Federal é formada pelos ministérios do Desenvolvimento Regional; da Cidadania; da Defesa; da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; da Saúde; da Casa Civil da Presidência da República; pelo Pátria Voluntária; pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT); e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). POLITICAGEM Nesta quarta-feira (29), por meio do Twitter, Marinho subiu o tom contra as críticas ao governo federal pelas ações referentes às enchentes na Bahia. Sem citar a quem ele se referia, Marinho escreveu: “É vergonhosa a politização às custas das vítimas das chuvas na Bahia. Desde novembro, o Governo Federal trabalha na região, tecnicamente, coordenando a assistência, apoiando os municípios na elaboração dos pedidos e liberando recursos. Virou vale tudo para atacar Jair Bolsonaro”. O ministro do Desenvolvimento Regional havia sido um dos quatro que sobrevoou na terça-feira (29) áreas atingidas pelas enchentes e que esteve presente no anúncio da destinação de recursos para o estado, na terça. Além de Marinho, viajaram à Bahia os ministros da Cidadania, João Roma; da Saúde, Marcelo Queiroga; e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi outra autoridade a completar a comitiva do governo. (Da Redação com Visse)

Ministério da Saúde: REPASSA MAIS R$ 12,7 MILHÕES A CIDADES DA BAHIA AFETADAS PELAS CHUVAS

Com novo recurso, valor repassado a municípios da Bahia chega a R$ 19,7 milhões que vão apoiar ações de vigilância em saúde e prevenção de doenças.

Para garantir o acesso à saúde das famílias que vivem nos municípios afetados pelas fortes chuvas na Bahia, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, autorizou um novo repasse financeiro no valor de R$ 12,7 milhões ao estado. O valor será repassado a partir da publicação de uma segunda portaria assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quinta-feira (30). Os recursos vão dar suporte ao estado na vigilância em saúde nesse momento em que houve um aumento no número de cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas.