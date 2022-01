Viagem: LATAM ANUNCIA RETORNO DO VOO RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUAÇU, PARTINDO DO GALEÃO

Estes aeroportos estão em fase de operação assistida entre Infraero e CCR Aeroportos, como parte do processo de transição, e devem ser operados em definitivo pela CCR Aeroportos a partir de março de 2022.

Entre as novas rotas, seis partem de e têm como destino Confins (operado pela BH Airport, concessionária na qual a CCR tem participação), Londrina, Porto Alegre, Fortaleza, Foz do Iguaçu e Maringá. Com essas seis novas rotas, a Latam passa a ter dez destinos partindo de Curitiba, um aumento de 150% em relação a 2021. É, portanto, a maior oferta de voos da Latam a partir de Curitiba desde 2015.

Ainda na rede de aeroportos CCR, a Latam lança também as rotas Goiânia-Santos Dumont e Galeão-Foz do Iguaçu. “Ficamos muito felizes com a volta do voo do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, pois Foz é o segundo destino mais visitado por turistas estrangeiros, que além deste destino, fazem o triângulo com Salvador”, afirma a gerente de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, Graziella Delicato.

Duas novas rotas são inteiramente inéditas: Curitiba-Confins e Curitiba-Maringá. A companhia aérea já abriu em novembro deste ano nova base de operação em Petrolina, subindo para onze o total de aeroportos CCR onde opera, além de Confins.

(Da Redação com PanRotas)