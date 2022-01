Turismo: CIDADES DA REGIÃO DOS LAGOS DEVEM RECEBER MAIS DE 1 MILHÃO DE TURISTAS

Além da capital fluminense, a expectativa é grande pela queima de fogos em pelo menos três cidades turísticas da Região dos Lagos do RJ. Em Cabo Frio, a prefeitura informou que cerca de 800 mil turistas devem passar a virada de ano no município. Grande parte deles, deve ficar concentrada na Praia do Forte, onde vai ocorrer um espetáculo pirotécnico com duração de 10 minutos.

De acordo com o município, a queima de fogos será custeada pela iniciativa privada e não haverá montagem de palcos nem apresentações de bandas. A previsão de ocupação hoteleira para o Réveillon é de 95%.

Na orla da Praia do Forte, as duas pistas da Avenida Litorânea e da Avenida Macário Pinto Lopes, assim como as ruas do entorno, estarão fechadas para veículos das 5h do dia 31 de dezembro até as 7h do dia 1º de janeiro, aumentando a área disponível para ocupação do público. A prefeitura orienta para que o público use máscara de proteção e evite aglomerações.

Na vizinha Arraial do Cabo, outro destino paradisíaco do litoral fluminense, a secretaria municipal de Turismo prevê receber 250 mil pessoas para a virada do ano. A programação de Réveillon contará com queima de fogos em três pontos diferentes: Praia Grande, Monte Alto e Figueira.

Na Praia Grande, os artefatos para o show pirotécnico serão posicionados no Morro do Vigia e a duração será em torno de 13 minutos. Em Monte Alto e Figueira, o foguetório será às margens da Laguna de Araruama, com duração de cerca de 10 minutos. De acordo com a Secretaria de Turismo, a ocupação hoteleira é de 95%.

Já no balneário de Búzios, serão cinco pontos com queima de fogos ornamentais, de baixo estampido, para celebrar a chegada de 2022. Com o tema “Réveillon da Reconstrução”, a previsão é que o show pirotécnico deste ano dure cerca de 10 minutos, nos seguintes bairros do município: Píer do Centro, Geribá, Rasa, Tucuns e Manguinhos.

