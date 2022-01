Economia: PIB DE FOZ DO IGUAÇU CRESCEU 7,5% EM 2019, DIZ IBGE

Com o desempenho, um dos destaques entre os municípios do Paraná, a cidade chegou ao sexto lugar entre as 10 maiores economias do Estado. Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com o instituto, Foz do Iguaçu superou Ponta Grossa, nos Campos Gerais, que teve um crescimento de 3,6% e PIB de R$ 15,603 e Cascavel, no Oeste, com crescimento de 2,9% e PIB de R$ 12,602 bilhões.

Os números do IBGE mostram a força da economia de Foz do Iguaçu, que a cada ano cresce mais, disse o prefeito.

O PIB per capita, somatória de todos os produtos e serviços, é a divisão da economia pelo número de habitantes. O resultado é anterior à pandemia de Covid-19, que iniciou em março de 2020 e cujo impacto começará a aparecer nos PIBs municipais a partir da divulgação a ser realizada pelo IBGE em dezembro de 2022.

Os dados foram compilados nos sites do IBGE e Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social). As cidades do Paraná com maiores PIBs em 2019 foram Curitiba (R$ 96.088 bilhões), São José dos Pinhais (R$ 29.962 bilhões), Londrina (R$ 21,599 bilhões), Maringá (R$ 19,311 bilhões) e Araucária (R$ 18.704 bilhões).

(Da Redação com Taroba News)