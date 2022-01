Foz do Iguaçu: MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS RECEBEU MAIS DE 279 MIL VISITANTES EM 2021

Comparando-se os dois semestres do ano, entre janeiro e junho, o atrativo recebeu 89.148 visitantes. Já entre julho e dezembro, o Marco mais que dobrou a visitação, recebendo ao todo 190.676 pessoas – um aumento de 113%.

O ano de 2021 ultrapassou 2020, quando 194.947 visitantes estiveram no atrativo – um aumento de 43%. A visitação somente não foi maior que no ano de 2019, com 453.443 pessoas, período anterior à pandemia e em que o local teve o maior número de visitantes anuais.

Os estrangeiros estão começando a retornar para Foz do Iguaçu. No decorrer do ano, mais de cem nacionalidades contemplaram o Marco. No ranking dos países que mais visitaram, contando com o Brasil no topo, a lista é formada por: Paraguai, Estados Unidos, Colômbia, França, México, Peru, Espanha, Argentina, Chile e Alemanha.

Como o Brasil é o país mais presente, a predominância de brasileiros representa 97% do total de visitação. Na listagem dos dez estados com mais representantes aparecem: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O Marco das 3 Fronteiras conquistou todo o público que visitou o atrativo. Isso é perceptível nos depoimentos dos visitantes, como no de Rogério Gusmão: “Visita obrigatória, quem vai a Foz do Iguaçu precisa conhecer o Marco e as histórias da região. Lugar impressionante, e recomendo muito a visita. Com certeza voltarei muitas outras vezes”.

A satisfação pela visita também pode ser vista na experiência de Eliana Carrera. “O espaço é lindo, as apresentações são lindas, o pôr do sol lá é divino. Gostei e voltaria novamente. Achei muito bem organizado. Vale muito a pena ir, passeio agradável, divertido e aconchegante. Senti-me muito bem recebida. Fui com a família, e todos também amaram.”

Visite o Marco – O atrativo está aberto todos os dias, das 14h às 21h, até 31 de janeiro de 2022. Para aproveitar melhor o passeio, as entradas são vendidas com limitação e preferencialmente on-line, no site oficial: www.marcodastresfronteiras.com.br. Caso não consiga adquirir o ingresso virtualmente, há a opção presencial, na bilheteria, mediante disponibilidade na hora da visita.

Histórico de visitação anual do Marco 3 Fronteiras desde 2016

2016: 120.862

2017: 298.368

2018: 407.831

2019: 453.443

2020: 194.947

2021: 279.824

(Da Redação com Taroba News/Foto: Marcos Labanca)