Foz do Iguaçu: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU REGISTROU 655.335 VISITANTES EM 2021

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registrou em 2021 o menor número de visitantes em 19 anos. O local abriga as mundialmente conhecidas Cataratas do Iguaçu. Conforme histórico de visitação do parque, foram 655.335 mil pessoas que passaram pelo parque.

De acordo com a assessoria, apesar da queda, o resultado ultrapassou a expectativa para o ano, uma vez que os números refletem os efeitos da pandemia. As visitações têm apresentando um crescimento gradativo, conforme a assessoria. Do número total de visitas de 2021, 446.975 delas se concentraram no segundo semestre. Isso representa um aumento de 105% em comparação ao primeiro semestre do mesmo ano. Em 2020, o Parque Nacional do Iguaçu foi fechado duas vezes por causa da pandemia de coronavírus. O espaço não pôde receber visitantes entre 18 de março e 10 de junho, além de 1º de julho e 4 de agosto. Desde 1939, quando o parque foi criado, essa foi a primeira vez que o espaço ficou tanto tempo fechado, de acordo com a concessionária que administra o local. Em 2021, conforme a assessoria do parque, pessoas de 100 nacionalidades visitaram o local. Destes, 92% eram do Brasil, seguidos por Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Colômbia, França, Alemanha, Espanha, Rússia e Peru. Os estados brasileiros que registraram o maior número de visitantes foram: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Ceará e Bahia. HISTÓRICO VISITAÇÃO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU DESDE 1999: 2021 – 655.335 visitantes

2020 – 658.367 visitantes

2019 – 2.020.358 visitantes

2018 – 1.895.501 visitantes

2017 – 1.788.922 visitantes

2016 – 1.560.792 visitantes

2015 – 1.642.093 visitantes

2014 – 1.550.607 visitantes

2013 – 1.518.876 visitantes

2012 – 1.535.382 visitantes

2011 – 1.394.187 visitantes

2010 – 1.265.765 visitantes

2009 – 1.070.072 visitantes

2008 – 1.154.046 visitantes

2007 – 1.055.433 visitantes

2006 – 954.039 visitantes

2005 – 1.084.239 visitantes

2004 – 980.937 visitantes

2003 – 764.709 visitantes

2002 – 645.832 visitantes

2001 – 735.775 visitantes

2000 – 767.157 visitantes

– 767.157 visitantes 1999 – 772.287 visitantes O Parque Nacional do Iguaçu abre todos os dias, das 8h às 16h. Os ingressos para visitar as Cataratas do Iguaçu são vendidos exclusivamente pela internet, com agendamento de dia e horário para o passeio. (Da Redação com G1)