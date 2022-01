Pandemia: VACINA CONTRA COVID PARA CRIANÇAS, 6 FATOS A FAVOR

Stucchi diz que “a vacinação das crianças é importante porque elas também morrem – mas nos países onde a vacinação não se iniciou ou está se iniciando, temos que priorizar grupos que proporcionalmente morrem mais da doença – idosos e pessoas com comorbidades”.

POR QUE O BRASIL NÃO COMEÇOU A VACINAR CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS?

“Sou a principal autoridade sanitária do Brasil e não abro mão de exercer as minhas prerrogativas”, disse o ministro.

“Nós já temos milhões de crianças vacinadas no mundo, estudos científicos, estudos de vida real mostrando a segurança e eficácia das vacinas nessa faixa etária. Então a pressa existe para poder implementar a vacinação para nossas crianças e proteger as crianças, que no começo do ano a gente espera que possam estar com rotina normalizada, frequentando as escolas”, justifica.