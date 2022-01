VIVA COM ESPERANÇA EM DEUS!

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança n’Ele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo” (Romanos 15:13).

Todos precisam de esperança… Mesmo os que se dizem ateus ou agnósticos precisam de alguma “expectativa” na vida para que avancem nos seus caminhos.

A perda da esperança, por outro lado, é profundamente aflitiva pois nega qualquer vislumbre de melhoria e de encorajamento para o futuro.

Seja qual for o seu problema hoje (depressão, desemprego, doenças, divórcio e até mesmo desesperança com a vida, por exemos), creia que em Cristo há esperança!

Para os filhos de Deus, a Bíblia fala da esperança numa dupla perspectiva: uma futura, vinculada à vida eterna com Deus, sem dor, tristeza nem choro, livres do pecado e da morte; e outra agora mesmo, ao receber a nova vida abundante, pela fé em Jesus Cristo.

A presença do Espírito Santo confere ao cristão essa esperança plena, que o enche de paz, consolo, alegria e alívio para vencer as aflições desta vida. Por isso, apesar das dificuldades, agarre-se ao Deus da esperança e confie n’Ele!

Receba a esperança de Deus, hoje mesmo:

– Sem Deus não há esperança! Se ainda não é, torne-se um filho de Deus.

– O Deus da Bíblia é o Deus da esperança real – Entregue-se a Ele e confie de todo coração na sua Palavra.

– Ore ao Senhor e peça a Ele que lhe conceda firme esperança a cada dia!

– Se você se decepcionou com falsas esperanças no passado, assegure-se de que Deus é Fiel! Ele cumprirá todas as suas promessas. Conheça cada uma delas pela leitura e estudo da Bíblia.

– O amor e a fé caminham sempre juntos com a esperança. Estes são um tripé importante para manter o cristão de pé. Viva essas três realidades e permaneça firmado em Deus.

– Compartilhe a esperança da salvação e da nova vida que que você recebeu de Deus. Há muitos à sua volta vivendo sem esperanças ou com falsas esperanças neste mundo.

OREMOS: Senhor, meu Deus, tu és a minha Esperança. As coisas estão difíceis aqui, o mundo está cheio de maldade, violência e desamor Mas eu creio que és Fiel! Creio na tua Palavra e no futuro que tens preparado para os teus filhos. Confio no teu poder e que o Senhor pode me dar forças para vencer as dificuldades, pois o teu Espírito Santo habita em mim e me ajuda a fazer a diferença. Enche-me de alegria, paz e esperança neste dia, em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)