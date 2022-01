AINDA SOMOS CRIATURAS DE DEUS, OU JÁ SOMOS FILHOS DELE?

“Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro” (1 João 3:1-3).

As pessoas geralmente dizem que todo mundo é filho de Deus, mas será que a Palavra de Deus para os cristãos, a Bíblia, afirma isso?

Quando vamos olhar o que realmente está escrito na Bíblia, vemos que os homens são criaturas de Deus e que precisamos levar o evangelho a elas: “E disse-lhes: — Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura” (Marcos 16:15).

A Palavra de Deus também diz que Suas criaturas humanas somente se tornam filhos de Deus aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome” (João 1:12).

João depois de tratar sobre a realidade da filiação a Deus de todos aqueles que creem em Jesus, vai afirmar que eles possuem uma esperança, conforme observamos: “Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é” (1 João 3:2).

Lembremo-nos sempre, em relação aos verdadeiros filhos de Deus, que:

(a) O salvo já é filho de Deus desde o momento que crê em Jesus.

(b) O salvo mesmo sendo filho de Deus ainda tem os resquícios do pecado, devido a isto ainda não está no estado de santidade plena como haverá de ser no céu.

(c) O cristão verdadeiro, se tornou Filho de Deus, e um dia terá um corpo glorificado igual ao de Cristo ressuscitado (vide também Filipenses 3.20-21).

(d) O homem criatura que tornado filho de Deus por meio da fé em Jesus o verá como Ele é (vide também Jó 19.25-27).

Conclusão:

Quem é filho de Deus tem o que o homem criatura de Deus não tem: a salvação, dada por meio da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador!!!

Para Refletirmos:

Depois do que hoje lemos aqui, retomemos a pergunta inicial, questionando-nos novamente: Ainda somos criaturas de Deus, ou já somos filhos Dele?

OREMOS: Senhor Deus Todo-poderoso, quero e preciso aprender mais de Ti. As Tuas palavras me alimentam e me ensinam. Ajuda-me a crescer no conhecimento da Verdade que liberta. Em nome de Jesus, amém!

(Com Veronilton Paz)