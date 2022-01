Foz do Iguaçu: ELEIÇÃO DAS COMISSÕES NA CÂMARA APONTA RACHA NO GRUPO DO PREFEITO; PRÉ-CANDIDATA SE APROVEITA

Antenada, a vereadora Anice Gazzaoui superou os demais aliados do prefeito Chico Brasileiro e vai presidir uma das principais comissões da Câmara de Foz do Iguaçu. Ela percebeu um racha que traz uma nova configuração no panorama político do Poder Legislativo. Até então eram 12 aliados do prefeito, massacrando e passando o rolo compressor por cima dos únicos três que se dizem da oposição: Cabo Cassol, do Podemos; Galhardo, do Republicanos; e João Morales, do DEM – este já enfraquecido porque após usar o partido para se eleger, virou as costas, se desentendeu com a cúpula do DEM e ficou isolado.

Até então, havia os governistas com 12 membros e os três da oposição, tentando remar contra a maré. Agora surgiu um novo grupo, os rebeldes. Analisando a composição das comissões, é possível concluir que os “rebeldes” resolveram ficar de fora do comando como sinal de protesto. A nova divisão de forças políticas se revelou na votação de uma emenda da vereadora Yasmin Hachem (MDB), fiel ao governo, que deu mais poderes para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Com os votos da oposição somaram-se mais quatro contrários à alteração: Adnan El Sayed (PSD), líder do partido do prefeito na Câmara; Kalito Stoeckl (PSD), líder do governo; Dr Freitas (PSD), membro da Comissão de Justiça e Redação e integrante do partido do prefeito; e Jairo Cardoso (DEM), que até então votou em tudo junto com o bloco já conhecido como bancada “Amém, Chico”.

VOTAÇÃO FICOU EMPATADA

Com o surgimento do “Grupo dos Rebeldes”, a votação ficou empatada. De um lado, além do presidente Ney Patrício, ficaram os sete fiéis ao Governo: Anice Gazzaoui (PL), Alex Meyer (PP), Edivaldo Alcântara (PTB), Maninho (PSC), Rogério Quadros (PTB), Protetora Carol (PP) e Yasmin Hachem (MDB). Do outro, a oposição e os rebeldes somaram outros sete: Cabo Cassol (Podemos), Galhardo (Republicanos), João Morales (DEM), Adnan El Sayed (PSD), Kalito Stoeckl (PSD), Dr Freitas (PSD) e Jairo Cardoso (DEM).

No desempate, o presidente Ney Patrício (PSD) votou com a bancada do prefeito. Desta forma, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação ganhou mais poderes. Na análise dos projetos, havendo manifestação jurídica de ilegalidade ou inconstitucionalidade, a comissão terá o poder de arquivar o projeto, sem passar pelo plenário. Um dos vereadores mais indignados com isso é Adnan El Sayed que vê nessa mudança a possibilidade de arquivamento de projetos por motivação política.

A decisão pela alteração, concedendo mais poderes para a comissão, ocorreu antes da escolha dos novos membros das comissões que vão assumir as funções a partir do ano que vem. Notório que Adnan sabia da possibilidade de Anice articular para comandar a comissão, considerada como a mais importante do Poder Legislativo. E não deu outra: Anice não só se elegeu na chapa e acabou na presidência da CLJR como também vai presidir a Comissão de Turismo. É de conhecimento público que Adnan e Anice travam uma guerra política em busca do apoio do povo árabe da fronteira.

Sabendo que Anice estava na articulação para comandar a principal comissão da casa e garantir aliados do lado dela buscando assim impulsionar sua pré-campanha a deputada, Adnan puxou o grito dos rebeldes. Conseguiu trazer consigo, inclusive, o voto do atual líder do Governo na Câmara (Kalito). Essa realidade de nova divisão de forças na Câmara começa a se desenhar em razão das guerras políticas entre membros da base do prefeito Chico e tem como pano de fundo as eleições do próximo ano.

COM A RECUSA DOS “REBELDES”, GOVERNISTAS ASSUMIRAM LIDERANÇA DAS COMISSÕES

Ao perceberem que seriam votos vencidos, os agora chamados de “rebeldes”, abriram mão de encabeçar as comissões. Desta forma, os governistas ficaram no comando. Ao final da votação, as composições das comissões ficaram assim definidas:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Presidente: Anice Gazzaoui (PL)

Vice-presidente: Edivaldo Alcântara (PTB)

Membro: Alex Meyer (PP)

Suplentes: João Morales (DEM) e Yasmin Hachem (MDB)

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

Presidente: Edivaldo Alcântara (PTB)

Vice-presidente: Protetora Carol Dedonatti (PP)

Membro: Anice Gazzaoui (PL)

Suplentes: Valdir de Souza Maninho (PSC) e Kalito (PSD)

Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente

Presidente: Protetora Carol Dedonatti (PP)

Vice-presidente: Kalito (PSD)

Membro: Edivaldo Alcântara (PTB)

Suplentes: João Morales (DEM) e Galhardo (Republicanos)

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão

Presidente: Valdir de Souza Maninho (PSC)

Vice-presidente: Yasmin Hachem (MDB)

Membro: Alex Meyer (PP)

Suplentes: Cabo Cassol (Podemos) e Edivaldo Alcântara (PTB)

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública

Presidente: Anice Gazzaoui (PL)

Vice-presidente: Protetora Carol Dedonatti (PP)

Membro: João Morales (DEM)

Suplentes: Edivaldo Alcântara (PTB) e Galhardo (Republicanos)

Comissão Mista

Presidente: Valdir de Souza Maninho (PSC)

Vice-presidente: Anice Gazzaoui (PL)

Membros: Alex Meyer (PP), Protetora Carol Dedonatti (PP) e Edivaldo Alcântara (PTB)

(Da Redação)