Foz do Iguaçu: HOSPITAL COSTA CAVALCANTI PASSA A CONTAR COM NOVO TESTE PCR

Com as semelhanças nos quadros clínicos de pacientes com síndromes respiratórias, ter uma resposta mais completa é essencial para definir tratamento e tipo de isolamento, se necessário. Por isso, agora, o Centro de Medicina Tropical (CMT) e o Laboratório de Análises Clínicas Costa Cavalcanti, administrados pela Fundação de Saúde Itaiguapy, contam com um novo teste PCR, capaz de diagnosticar e distinguir vírus influenza A e B (principais causadores da gripe), Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e Sars-CoV-2 (responsável pela Covid-19).

O CMT e o Laboratório Costa Cavalcanti já atendem ao público com a realização do teste RT-PCR para Covid-19. O novo exame é semelhante e está disponível apenas de modo particular. O resultado fica pronto em até 24h.

O exame pode ser agendado pelo telefone (45) 3576-8000, ramal 8575, sem necessidade de pedido médico. Para o bom diagnóstico, é ideal que o paciente tem algum sintoma respiratório. Caso o teste aponte para gripe ou RSV, e não Sars-CoV-2, o isolamento não é necessário, e o tratamento é medicamentoso, conforme receituário médico.

(Da Redação com Assessoria)