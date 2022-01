Foz do Iguaçu: NO AFOGADILHO, PREFEITO MANDA PARA A CÂMARA PACOTE AMARGO DE PROJETOS

Com pedidos de tramitação e votação em regime de urgência, o prefeito de Foz do Iguaçu acaba de enviar um pacote amargo de projetos para os vereadores aprovarem no afogadilho. Faltando apenas três sessões ordinárias para fechar o ano, Chico Brasileiro encaminhou ofícios e mandou protocolar, ao apagar das luzes, vários projetos, dentre o que insiste na redução da largura das ruas em um metro; e o que aumenta os salários dos servidores municipais, incluindo os cargos comissionados nomeados diretamente pelo prefeito.

Fontes de O Iguassu News apontam que o prefeito só enviou os projetos (a toque de caixa) porque controla 12 dos 15 vereadores. Essa subserviência da maioria absoluta do Poder Legislativo, fazendo sempre as vontades do prefeito e não da população, estaria ocorrendo em função das nomeações no Executivo de indicados e cabos eleitorais dos vereadores aliados.

Essa troca de favores com o dinheiro o público estaria ocorrendo também nas empresas terceirizadas, da mesma forma como ocorria na gestão do ex-prefeito Reni Pereira. A diferença é que dessa vez, o Ministério Público, que deu origem à Megaoperação Pecúlio, parece inerte.

Para se ter uma ideia da tamanha desfaçatez do prefeito Chico Brasileiro, apenas nesta terça-feira, 7 de dezembro, ele encaminhou 5 projetos. Um deles (nº 193 de 2021) concede reposição salarial nos vencimentos e proventos dos servidores do Quadro Geral de Cargos do Plano de Carreira do Município, das tabelas de funções gratificadas e dos cargos comissionados. O percentual de aumento no salário dos servidores será de 8,35% a ser concedido a partir de janeiro e em parcela única.

TTU E FOZTRANS

No Projeto de Lei nº 194 de 2021, Chico Brasileiro quer autorização da Câmara para transferir a gestão administrativa e financeira do Terminal de Transporte Urbano – TTU – de Foz do Iguaçu para o Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – FOZTRANS. A alegação é de que o instituto já vem fazendo, na prática, essa gestão, porém não está formalizado em lei específica.

Em outro projeto (nº 195 de 2021), o prefeito propõe alterar dispositivos da Lei nº 5.021, de 23 de setembro de 2021, que Institui o Programa Auxílio Material Escolar, aos alunos da rede pública municipal de ensino de Foz do Iguaçu. Em alguns pontos, a proposta traz mudanças no texto da lei que seriam para adequação da redação aos termos jurídicos.

Também retira do bojo da lei o termo “varejista” e essa providência seria para ampliar a participação de empresas que podem entrar na licitação para fornecimento de material escolar. O montante inicial de investimentos é de R$ 4 milhões. O auxílio às famílias será exclusivamente para aquisição de material escolar.

Um dos temas polêmicos e que sempre precisa de ampla discussão antes de votar é toda e qualquer proposta da nova Lei do Uso e Ocupação do Solo. Entretanto, o prefeito Chico Brasileiro mandou um projeto desses no afogadilho e espera lealdade dos 12 vereadores. A alegação do Executivo é de que a lei em vigor está desatualizada.

PROJETO PARA REDUZIR LARGURA DAS RUAS FOI REAPRESENTADO

No meio do pacote de projetos, o prefeito Chico Brasileiro aproveitou para reapresentar o polêmico projeto de lei que reduz a largura das ruas em bairros. Atualmente são 17 metros e o projeto diminui para 16 metros. O mesmo projeto havia sido apresentado junto com aumento da taxa de lixo, mas acabou retirado pelo próprio prefeito. Agora, nas ultimas sessões do ano, Chico Brasileiro resolveu reapresentar o projeto.

A oposição classifica a proposta como projeto mandrake, com interesses escusos que envolvem milhões e milhões de reais. A quem interessa reduzir o tamanho das ruas? Quanto os loteadores vão ganhar com isso? E como fica o interesse público? E o plano de mobilidade urbana?

A referida lei, atualmente em vigor consta: “Para as vias locais são: 17,00m (dezessete metros), sendo: a) Caixa de Via: 17,00m (dezessete metros); b) Leito Carroçável: 10,60m(dez metros e sessenta centímetros); c) Faixa de Trânsito: 2,90m (dois metros e noventa centímetros); d) Área para acostamento/estacionamento: 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) para cada lado; e) Passeio: 3,20m (três metros e vinte centímetros), em cada lado da via.

O projeto do prefeito altera esse dispositivo com a seguinte redação: “Para as vias locais são: 16,00m (dezesseis metros), sendo: a) Caixa de Via: 16,00m (dezessete metros); b) Leito Carroçável: 10,00m(dez metros); c) Faixa de Trânsito: 2,80m (dois metros e oitenta centímetros); d) Área para acostamento/estacionamento: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) para cada lado; e) Passeio: 3,00m (três metros), em cada lado da via.

ONDE ESTÁ O INTERESSE PÚBLICO?

A justificativa apresentada no projeto é no mínimo hilária. “A alteração proposta é cautelosa e garante plenamente a eficiência e a segurança do tráfego dentro do Município, contribuindo com a redução de acidentes e a elevação da qualidade de vida dos munícipes”, escreveu o prefeito arrancando risos dos vereadores da oposição e até mesmo da situação – aqueles mais antenados.

Imagine o que ocorre se essa proposta for levada em forma de denúncia ao Ministério Público, visto que não há o mínimo interesse público nesse assunto e soa como piada a justificativa do prefeito. Desde quando reduzir o espaço dos pedestres e dos veículos é contribuir para “a redução de acidentes e a elevação da qualidade de vida dos munícipes”?

Em uma tentativa de incluir uma visão técnica ao projeto, Chico Brasileiro ainda alegou que a Lei Complementar 338/2020, sancionada e publicada por ele mesmo, “trouxe dificuldade na compatibilização com as vias já existentes e consolidadas (…)”.

(Da Redação)