Foz do Iguaçu: PREFEITO ARROCHA TAXAS DOS MAIS POBRES E PROPÕE REDUZIR IMPOSTOS PARA OS RICOS

Chico Brasileiro, prefeito de Foz do Iguaçu, continua afundando a imagem e a reputação dos 12 vereadores que compõem o grupo de apoio do governo. Depois de forçar a aprovação de uma lei que aumentou em 128% a taxa da coleta de lixo para os mais pobres, agora, pasmem, ele propôs favorecer os mais ricos – donos de shoppings. Quer cobrar menos de quem tem; e mais de quem não tem.

O assunto em questão é o Projeto de Lei Complementar nº 25/2021, enviado pelo prefeito em outubro e que já tem pareceres favoráveis do setor jurídico da Câmara e da Comissão Mista, formada por representantes de todas as comissões técnicas. Por esses dias, serão votadas algumas emendas. Aprovadas as emendas, o projeto estará pronto para ser votado, o que poderá ocorrer nesta semana.

Para a população, o prefeito e seus 12 vereadores do bloco de apoio vão dizer que o projeto é para incentivar a economia, porém há um contrassenso muito grande, pois antes disso aumentou impostos para os mais pobres. Importante dizer que as atividades dos shoppings são as que se recuperam mais rapidamente desde a reabertura dos comércios. Ignorando esse fator, Chico Brasileiro prefere dar vantagens para quem está melhor, e aumentar tributos e taxas para as camadas mais vulneráveis.

Os descontos são de até 40% sobre o imposto. “Fica instituído o Programa de Incentivo à Instalação e Manutenção de Shopping Center, através da concessão de benefícios fiscais”, consta no artigo 1º do projeto. Aos afortunados serão concedidos os seguintes benefícios: 20% de redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU —, sem prejuízo do desconto da cota única de 10% e da bonificação progressiva que poderá culminar em até 15%.

Quanto maior o empreendimento, mais descontos. Por exemplo, o shopping que empregar acima de 2 mil trabalhadores terá 30% de redução no valor do IPTU, sem prejuízo do desconto da cota única, bonificação progressiva, o que somado chega a 40% de redução.

O projeto define como shopping Center a “edificação construída sobre único imóvel que reúne diversas empresas, estabelecimentos, lojas de produtos e serviços variados, restaurantes, lanchonetes, cinemas, teatros e outros.”

Uma vez deferida a solicitação de ingresso no programa, o requerente deverá apresentar, anualmente, via Protocolo Digital, os CAGED e a informação do número médio de trabalhadores. “O benefício fiscal previsto na Lei Complementar não retroagirá para beneficiar tributo já pago ou relativo a exercícios anteriores ao ingresso no programa”, consta no projeto.

A proposta também autoriza o Poder Executivo a expedir Decreto Regulamentador sobre as normas de concessão do incentivo fiscal.

Ao pedir a aprovação do projeto, o prefeito Chico Brasileiro argumentou no encaminhamento, que o objetivo é a concessão de redução de 40% no IPTU — incidente sobre os empreendimentos de Shopping Center, “como forma de incentivar a geração e manutenção dos empregos na cidade, principalmente neste momento de crise, causado pela pandemia do Novo Coronavírus”.

(Da Redação)