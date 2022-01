Índia: NÚMEROS DE CASOS DE COVID-19 TEM FORTE ALTA PELO 5° DIA SEGUIDO

A Índia relatou mais de 27 mil novos casos de Covid-19 neste domingo (2), com as infecções aumentando drasticamente pelo quinto dia consecutivo, mas o ministro-chefe da capital, Nova Delhi, disse que não havia necessidade de pânico, citando as baixas taxas de hospitalização.

As maiores cidades do país, incluindo Delhi e a capital financeira Mumbai, viram um aumento recente nos casos de Covid-19, incluindo os da variante Ômicron, que desencadeou uma nova onda de infecções em outras partes do mundo.

Embora o número de casos ativos em Delhi tenha triplicado nos últimos três dias, o ministro-chefe Arvind Kejriwal disse que as hospitalizações não aumentaram.

“Isso significa que a maioria das pessoas que estão pegando [COVID-19] não precisam de cuidados hospitalares. São casos leves”, disse Kejriwal em uma entrevista online. “Os casos estão aumentando, mas não há motivo para se preocupar. Não há necessidade de pânico”.

Delhi foi uma das cidades mais atingidas durante a segunda onda da pandemia na Índia no ano passado, com hospitais ficando sem leitos e oxigênio.

A Índia registrou um total de 34,88 milhões de infecções por Covid-19, com 27.553 novos casos nas últimas 24 horas, mostraram dados do ministério da saúde no domingo.

O número total de mortos no país é de 481.770. Autoridades do governo local na cidade de Mumbai disseram que milhares de pessoas estavam realizando testes rápidos de antígeno em casa.

“Estamos percebendo que as pessoas ficam em quarentena se o teste for positivo e, ao mesmo tempo, muitas também buscam o apoio dos centros de isolamento administrados pelo governo se não encontrarem espaço em casa para a quarentena”, disse Srikant Deshmukh, um oficial do órgão de saúde de Mumbai.

A Índia deve introduzir uma campanha de vacinação para crianças na faixa etária de 15 a 18 anos a partir de segunda-feira (3) e os governos estaduais estão se preparando para administrar doses em escolas, hospitais e em campos especiais.

(Da Redação com CNN)