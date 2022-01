Turismo: COM RODA-GIGANTE E VOLTA DE VOOS INTERNACIONAIS, FOZ REFORÇA RETOMADA

Já faz algum tempo que as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, dividem espaço com outros atrativos de Foz do Iguaçu. A mais recente atração turística da tríplice fronteira está solidificando ainda mais a cidade como um dos principais destinos do País. Uma roda-gigante com 88 metros de altura foi inaugurada há menos de duas semanas na cidade, uma boa alternativa para quem quer apreciar o pôr do sol do Oeste paranaense de um ângulo privilegiado.

“É mais um atrativo em uma cidade que se estruturou para receber as pessoas e fez do turismo um dos principais setores econômicos”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Foz do Iguaçu é a porta de entrada dos turistas no Paraná, um dos principais destinos de estrangeiros no País. Por isso, a retomada da visitação é positiva não apenas para a cidade, como para o todo o Estado”.

A roda-gigante, batizada de Yup Star Foz, fica ao lado do Marco das Três Fronteiras, próximo à Ponte da Integração – a segunda ligação entre o Brasil e o Paraguai em Foz do Iguaçu, que está em construção. Ela tem 36 cabines climatizadas com ar-condicionado e capacidade de até oito pessoas por cabine. O passeio dura em torno de 20 minutos e permite a observação de vários pontos do Brasil, do Paraguai e da Argentina.

O projeto é da Gramado Parks, empresa de hospitalidade e entretenimento da Serra Gaúcha que está investindo R$ 200 milhões em Foz. O valor engloba o projeto da roda-gigante e o resort Aquan by Gramado Parks, que terá 360 apartamentos e previsão de inauguração para 2023. A construção do brinquedo iniciou em 2018 e demandou mais de 400 toneladas de aço, 8 mil parafusos e quatro quilômetros de luzes de led para colocar de pé a Yup Star Foz.

A atração, que está aberta para o público desde dezembro, vem em um momento em que Foz do Iguaçu vê a retomada do turismo e o retorno dos voos internacionais. A empresa JetSmart volta a operar as linhas aéreas que ligam a cidade paranaense a Santiago, no Chile. São dois voos semanais, às quintas e domingos, os únicos diretos entre o Brasil e o país andino.

Paulo Angeli, secretário municipal do Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, explicou que a cidade não parou de receber investimentos durante a pandemia para incrementar os passeios. Além da nova roda-gigante, outras atrações estão em construção: um show de água e luz, um castelo assombrado e um aquário estão previstos para entrar em funcionamento a partir deste ano.

(Da Redação com AEN)