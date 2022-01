Covid: FOZ TEM MAIS DE 19 MIL PESSOAS COM A SEGUNDA DOSE EM ATRASO

A Secretaria Municipal da Saúde faz um alerta para que as 19.560 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid em atraso retornem às unidades de saúde para completar a imunização. Não há necessidade de agendamento.

O número que se mantém alto desde o final do ano passado preocupa as autoridades em saúde. “Embora Foz tenha atingido 110% da população adulta com a primeira dose, ainda não chegamos a esse índice com a segunda, o que é essencial para garantir a imunização completa”, afirma Adriana Izuka, coordenadora do Programa de Imunização. O município aplicou até agora 472.550 doses de vacinas conta a Covid.

Outra preocupação é com os adolescentes de 12 a 18 anos, que também não retornaram às unidades. Dos mais de 19 mil faltantes, 4.280 são jovens que precisam receber a 2D. Entre os adolescentes, a cobertura vacinal com a primeira dose chegou a 89,76% e 45,67% com a segunda dose. Para este mês de janeiro, 4.257 jovens devem receber a segunda dose, de acordo com a Secretaria de Saúde.

DOSE DE REFORÇO

No final de dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo de cinco para quatro meses para aplicação da dose reforço. Portanto, todos os moradores que tenham recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses já podem procurar a unidade de saúde mais próxima para a vacinação. Em Foz do Iguaçu, apenas 31.842 doses de reforço foram aplicadas até agora.

UNIDADES DE REFERÊNCIA

Todas as 29 unidades de saúde seguem atendendo normalmente, algumas, no entanto, tornaram-se referência para melhor organização de fluxo. A UBS do Jardim Maracanã continua sendo referência para aplicação da Coronavac e a UBS do Jardim Jupira para atendimento a estrangeiros e brasileiros residentes fora do país.

VACINAS DA JANSSEN

As segundas doses da vacina da Janssen são ofertadas em dez unidades: Vila C Velha, AKLP, São João, Sol de Maio, Profilurb II, Padre Monti, Portal da Foz, Jardim São Paulo II, Vila Yolanda e Parque Presidente. Foram aplicadas até agora 7.168 doses da Janssen, mas apenas 25% deste público retornou as unidades de saúde para receber a segunda dose, o que representa um déficit de 5.604 pessoas.

AGENDAMENTO E DEMANDA ESPONTÂNEA

A Secretaria de Saúde orienta a população a buscar a unidade de saúde mais próxima de casa, de preferência no período da manhã ou início da tarde. A vacinação também pode ser agendada pelo site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/.

(Da Redação com AMN)