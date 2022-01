DEUS QUER TE FALAR. VOCÊ QUER FALAR COM ELE?

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra” (2 Timóteo 3:16-17).

Imagine como seria poder conversar com Deus e ouvir sua voz todos os dias. Não seria fantástico? Você poderia receber instrução, consolo, ajuda e direção para sua vida, diretamente de Deus. Mas isso não é apenas imaginação, é possível!

Por meio da Bíblia, Deus fala com você. Deus inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia para transmitir sua mensagem a você.

Quando você lê a Bíblia, você lê a Palavra de Deus.

Com a ajuda do Espírito Santo, ler a Bíblia é entrar na presença de Deus e aprender Dele. Por isso, pegue na sua Bíblia e deixe Deus falar com você.

Para ouvir Deus falando com você por da Bíblia:

– Ore, pedindo ao Espírito Santo para guiar sua leitura e lhe dar entendimento.

– Você também pode pedir ajuda de alguém mais experiente com os textos bíblicos, em caso de dificuldade com a leitura ou para um melhor planejamento para começar a ler a Palavra de Deus.

– Tire um tempo todos os dias para ler a Bíblia com atenção.

– Pense naquilo que você leu ao longo do dia.

OREMOS: Senhor Deus, quero ouvir Sua voz. Quero escutar e entender o que você quer falar para mim hoje. Espírito Santo, ajude-me a entender a Palavra de Deus quando leio a Bíblia. Amém.

(Com Bíblia OnLine)