Foz do Iguaçu: AVENIDAS DA REGIÃO NORTE RECEBEM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Equipes da Usina Municipal de Asfalto trabalharam, nas últimas semanas, em serviços de recapeamento asfáltico na região Norte de Foz do Iguaçu, em avenidas de grande circulação de veículos e importantes para o trânsito na cidade, como a Brodoski, Florianópolis, Maceió, Silvio Américo Sasdelli, entre outras.

A recuperação dessas vias faz parte do maior programa de pavimentação da história de Foz, em execução pela Prefeitura Municipal.

“Além dos serviços nos bairros em vias com pouco tráfego de veículos, o Município também está investindo na recuperação das avenidas que servem como ligação entre regiões. Em 2021, diversas vias foram contempladas com as melhorias que levam progresso e desenvolvimento e em 2022 o trabalho continua”, comentou o prefeito em exercício, delegado Francisco Sampaio.

Somente na região Norte, os serviços de recapeamento nas avenidas iniciados em dezembro envolvem uma área superior a 60 mil m², e estão sendo utilizados mais 5 mil toneladas de massa asfáltica.

Nesta semana, a previsão – a depender das condições climáticas – é que os serviços de recape na Av. Silvio Américo Sasdelli sejam concluídos. Além da região Norte, avenidas de outros pontos da cidade também serão contempladas com as melhorias, custeadas 100% pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

PAVIMENTAÇÃO

O maior programa de pavimentação asfáltica de Foz foi iniciado em 2017. De lá para cá, foram executados mais de 400 km de asfalto. A intenção é deixar a cidade 100% asfaltada em curto espaço de tempo.



(Da Redação com AMN)