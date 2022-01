Foz do Iguaçu: SEGUE ABERTO O CREDENCIAMENTO PARA O PROGRAMA DO MATERIAL ESCOLAR

Foi aberto no dia 27 de dezembro o credenciamento para empresas locais interessadas em participar do programa “Auxílio Material Escolar” com o fornecimento de itens de papelaria para os estudantes da rede municipal de ensino. O programa é uma iniciativa do poder público e terá investimento na ordem de R$ 4,5 milhões.

As inscrições permanecerão abertas por tempo indeterminado e não haverá uma ordem de classificação, podendo o responsável pelo aluno escolher em qual local deseja efetuar a compra. Até agora, sete papelarias foram cadastradas.

Para participar, os estabelecimentos comerciais devem estar com toda a documentação em dia e comprovar a venda de artigos de papelarias e livrarias. A vigência do cadastro será de 12 meses. A análise das inscrições será feita por uma comissão da Secretaria da Educação.

“Este credenciamento é mais um passo importante dentro do programa, que vem auxiliar milhares de famílias iguaçuenses. Sabemos o quanto é importante para a criança ter um material escolar de qualidade, e agora o município esta dando essa possibilidade e garantindo a permanência do aluno na escola”, comentou Maria Justina da Silva, secretária da educação.

COMPRA DE MATERIAL

A previsão é que a partir do dia 18 de janeiro, escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) comecem a distribuição dos cartões aos responsáveis pelos alunos. A família terá até 180 dias para adquirir os materiais listados pela Secretaria da Educação.

Os valores do benefício variam conforme a faixa etária/ ano de ensino: R$ 80 para alunos do berçário; R$ 120 para alunos do maternal; R$ 160 para alunos da pré-escola (Infantil 4 e 5); R$ 165 para alunos do ensino fundamental nos anos iniciais (1º ao 3º); e R$ 180 para alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Para a Educação de Jovens e Adultos serão destinados R$ 160 por aluno.

CREDENCIAMENTO

As inscrições devem ser feitas através do Protocolo Digital, no seguinte endereço: https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/PortalEmpresarial/ABERTURAPROCESSO/PROTOCOLO.

O edital que estabelece os requisitos para inscrição foi publicado no dia 21 de dezembro no Diário Oficial do Município e pode ser acessado através do link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5079&diario.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)