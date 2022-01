Foz do Iguaçu: VISITAÇÃO DE 2021 INDICA FRANCA RECUPERAÇÃO DO TURISMO

A visitação nos três principais atrativos de Foz do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu, Itaipu Binacional e Marco das Três Fronteiras – aponta para franca recuperação do turismo em 2021, que deve se consolidar neste ano de 2022. O parque nacional recebeu 655.335 visitantes, um número próximo a 2020 (658.367 visitantes), sem contar que naquele ano os dois primeiro meses (janeiro e fevereiro) não sofreram impacto da pandemia.

A Itaipu recebeu 285.401 visitantes em 2021, número 22% maior do que em relação ao ano anterior e 56,5% inferior ao de 2019. O Marco recebeu 279.824 visitantes, 30% a mais do que registrado em 2020 (194.947 visitantes) e a quarta maior visitação desde a requalificação do atrativo em 2016.

“A visitação é muito significativa a partir do segundo semestre de 2021 e ainda não dimensiona o fluxo pela BR-277, já que o turismo rodoviário foi a principal característica do semestre”, disse o secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli.

A Secretaria de Turismo vai divulgar nos próximos dias a ocupação dos hotéis nos feriados de final de ano e o movimento nos terminais do aeroporto e rodoviária. “A recuperação da atividade turística tem surpreendido a todos e o brasileiro voltou a visitar os atrativos do país”, completou Angeli, que ainda espera medir as visitações em outros atrativos das três fronteiras, como as compras no Paraguai, nas lojas francas e no setor da gastronomia na Argentina.

PNI

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 446.975 visitantes apenas na segunda metade de 2021, um aumento de 105% em relação aos primeiros seis meses do ano, quando recebeu 208.360 turistas. Cerca de 92% das visitas são de brasileiros (606.157). Na sequência estão os visitantes do Paraguai, Argentina, EUA, Colômbia, França, Alemanha, Espanha, Rússia e Peru.

Os estados brasileiros que registraram o maior número de visitas, respectivamente, são: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Ceará e Bahia.

MARCO

O Marco das 3 Fronteiras, em relação a dois semestres do ano, entre janeiro e junho, recebeu 89.148 visitantes. Já entre julho e dezembro, mais que dobrou a visitação (190.676 pessoas) – um aumento de 113%.

O ano de 2021 ultrapassou 2020, quando 194.947 visitaram o atrativo. No ranking dos países que mais visitaram, contando com o Brasil no topo, estão o Paraguai, EUA, Colômbia, França, México, Peru, Espanha, Argentina, Chile e Alemanha.

Como o Brasil é o país mais presente, a predominância de brasileiros representa 97% do total de visitação. Na listagem dos dez estados com mais representantes aparecem: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

ITAIPU

Dos visitantes na Itaipu Binacional, 281.215 são brasileiros, a maioria do Paraná (131.288), em seguida: São Paulo (73.787) e Santa Catarina (17.232). O turismo nacional movimentou 28,24% a mais que em 2020 e 53,44% em relação a 2019. Já os estrangeiros, com a abertura das fronteiras, representaram 1,47% dos visitantes.

Moradores dos municípios lindeiros ao reservatório ao Lago de Itaipu, que têm isenção de pagamento de ingressos, somaram 30.695 moradores da região. Muitos integram o Programa Foz Conhecendo Foz da prefeitura, que levou 1.260 pessoas ao atrativo.

Essa e outras experiências vividas por eles nas Cataratas do Iguaçu, Itaipu Binacional e Marco das Três Fronteiras encantaram os moradores e ajudaram a manter o emprego de mais de 350 profissionais da cidade. Foram mais de 5 mil moradores circulando pelas atrações da cidade pela iniciativa.

(Da Redação com AMN)