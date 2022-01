A ALEGRIA QUE DEUS DÁ

“Assim também agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês” (João 16:22).

Se olharmos à nossa volta e nos noticiários sobre os acontecimentos ao redor do mundo, encontraremos centenas de motivos para nos entristecermos.

O sofrimento, os temores e a morte da esperança eram também alguns dos sentimentos que os discípulos enfrentaram quando o Senhor Jesus se despedia deles.

O Rei da vida seria morto injustamente, e não havia nada a se fazer. Mas Jesus confortou-nos a todos com uma promessa maravilhosa: _*”Vou ver vocês outra vez! Aí ninguém, nunca mais, vai tirar a sua alegria!”*_

As dores do mundo e os sofrimentos que passamos não se comparam à alegria que vamos ter no futuro.

Quando Jesus vier para nos buscar, toda a tristeza ficará apagada e toda lágrima será enxugada. Ele é fiel, cumprirá a sua promessa! Anime-se, nem tudo está perdido, vamos ver a face do nosso Salvador!

Encha seu coração de alegria agora mesmo!

– Ore, fale com o Senhor o que tem lhe entristecido. Ele ouve a oração sincera.

– Cristo transformará toda angústia em alegria. Entregue seu coração e receba da Sua Graça.

– Busque forças e alento na Palavra de Deus. Ela é poderosa para nos ajudar nos momentos mais difíceis.

– Neste mundo passaremos por aflições, mas tenha bom ânimo: Deus está contigo!

OREMOS: Senhor meu Deus, quantas dores neste mundo… Tanto sofrimento, violência e desespero! Mas tu és a nossa Esperança, Pai celestial! Ajuda-me a confiar que tu estás no controle de tudo, Senhor. Que a alegria da tua Salvação preencha o meu coração sempre, até o dia em que vieres me buscar. Obrigado pela tua fidelidade! Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)