Acidente na BR-277: HOMEM MORRE APÓS CARRETAS BATEREM E PEGAREM FOGO; VEJA VÍDEOS

Um homem morreu após acidente grave na BR-277 nesta terça-feira (4). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), duas carretas bateram e pegaram fogo no quilometro 402 da rodovia, no município de Candoi, na região central do Paraná.

A vítima era o motorista do caminhão que tinha placa do Paraguai. O outro condutor teve múltiplas fraturas e foi encaminhado ao hospital.

As causas da colisão, no entanto, não foram divulgadas pela PRF.

Uma das pistas foi interditada durante a manhã por causa do acidente. Após cerca de três horas no sistema pare e siga, o trânsito foi liberado.