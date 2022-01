Criminoso: HOMEM ESQUARTEJA A ESPOSA EM SP E SE ENTREGA À POLÍCIA EM CIDADE DO INTERIOR DA BAHIA

Um homem foi preso por matar e esquartejar a esposa na zona leste da cidade de São Paulo no dia 25 de dezembro. Assuero Severo dos Santos, de 40 anos, se entregou à polícia em uma delegacia da cidade de Tremedal, no sudoeste da Bahia. O município baiano era de onde ele e a vítima, Cláudia Almeida dos Santos, de 38 anos, eram originários.

Ele cumpriu mandado de prisão temporária e segue em custódia, aguardando o envio de uma equipe da Polícia Civil paulista para buscá-lo. Assuero e a esposa eram casados há 18 anos e tinham duas filhas.

A principal suspeita é que eles teriam discutido por causa de ciúmes. O homem teria, então, matado Cláudia a facadas na frente da filha menor, de quatro anos, esquartejado o corpo e colocado partes em uma mala. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as partes do corpo de Cláudia foram jogadas em duas áreas de mata na capital paulista, nas avenidas Calin Eied e Dr. Luís Ayres. Câmeras de segurança o flagraram andando na rua com a mala na mão.

Assuero teria, então, voltado para Tremedal, onde procurou uma delegacia, se entregou e confessou o crime. Ele está custodiado no Distrito Penal de Vitória da Conquista, na Bahia.