Tailândia: PRAIA FAMOSA POR FILME COM DICAPRIO VOLTA A PERMITIR VISITANTES

A Tailândia reabriu Maya Bay, uma praia de areia branca que ficou famosa pelo filme A Praia, de 2000, estrelado por Leonardo DiCaprio, mais de três anos após fechá-la para permitir que seu ecossistema se recuperasse do impacto de milhares de visitantes diariamente.

A praia, cercada por penhascos de 100 metros de altura, fica na ilha de Phi Phi Leh no Mar de Andaman e só é acessível por meio de barcos a partir de pontos próximos, como as ilhas de Phuket ou Phi Phi, ou do continente Krabi.

As autoridades fecharam toda a Maya Bay ao público em 2018, dizendo que os recifes de coral e as áreas de praia estavam danificados pelas constantes atividades turísticas. Mas, desde o início deste ano, alguns visitantes foram autorizados a regressar.

“Os tubarões voltaram, os recifes de coral estão crescendo novamente e a água está limpa novamente”, disse à Reuters Yuthasak Supasorn, governador da Autoridade de Turismo da Tailândia.

“Essas coisas mostram que a natureza vai se curar se dermos tempo, e temos que trabalhar para mantê-la assim também.”

“Maya Bay é linda, é um lugar maravilhoso”, disse Manuele Panin, turista de 40 anos da Itália que estava visitando a praia.

“Acho que está tudo bem que tenha sido fechado todo esse tempo para proteger a natureza e permitir que ela se restaure e se recupere.”

