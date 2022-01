Tech News: SONY VAI VENDER CARROS ELÉTRICOS E MOSTRA SUV VISION S

Nesta terça-feira (4), durante sua conferência na CES 2022, a Sony apresentou o protótipo de SUV Vision S e sua nova divisão, a Sony Mobility Inc. focada em mobilidade.

O anúncio foi feito pelo CEO da Sony Group Corporation Kenichiro Yoshida, que confirmou que, a partir de agora, o grupo deverá comercializar automóveis elétricos. Ainda que não tenha revelado muitos detalhes, Yoshida confirmou que o novo SUV é focado em segurança, adaptabilidade e entretenimento.

Sony Mobility Inc. é a nova divisão do grupo japonês focado em mobilidade.

Sobre o primeiro item, Yoshida afirma que o veículo possui 40 sensores dentro e fora “para monitorar a segurança”. O Vision S SUV também permite até sete passageiros no seu interior e pode se conectar à redes 5G.

A Sony Mobility Inc. deverá estrear suas operações ainda no primeiro semestre de 2022. A nova empresa deverá explorar a entrada do grupo no setor de elétricos e colocar em prática o uso de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e robótica.

Jogos do PlayStation

O novo veículo — cujo nome de modelo é Vision-S 02, sequência de um modelo sedan anunciado na CES 2020 —, cita a empresa, disponibiliza sensores em 360º ao redor de sua estrutura. Estão incluídos sensores CMOS de imagem “de alta sensibilidade, alta resolução e ampla faixa dinâmica”, além de sensores LiDAR para detectar e mapear o espaço.

Ele também traz sensores ToF (Time of Flight) internamente que suportam gestos intuitivos, além de contar com comandos de voz para “melhorar a usabilidade da interface do carro”. O Vision S SUV conta com personalizações que passam pelo painel, sons de aceleração e desaceleração, além de configurações para travas da chave.

Novo protótipo de SUV elétrico da Sony foi revelado durante a CES 2022.

Sobre o foco no entretenimento, a companhia cita que ele conta com um sistema 360º de som e o serviço Bravia Core de streaming de vídeo, que pode ser utilizado em todo o painel panorâmico ou separadamente.

Utilizando a conexão remota com consoles PlayStation, a marca cita que o veículo elétrico também pode ser utilizado para jogar — o que também inclui a “capacidade de jogar jogos via streaming através da nuvem”.