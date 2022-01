Coluna Caio Gottlieb: BRIGA BOA NO AR

Depois da Azul, que liga a cidade a Curitiba e a Campinas, e da Gol, que faz a rota para Guarulhos, vem vindo aí a Latam, atraída também, como as outras duas, pela demanda crescente por viagens aéreas na região e pela excelente estrutura operacional que o aeroporto local passou a oferecer com equipamentos mais avançados para pouso por instrumentos implantados na pista e com o seu novo e moderno terminal de passageiros, um dos mais bonitos e confortáveis do interior do Brasil.

Convém lembrar, aliás, que a Latam, muitos anos atrás, quando ainda se chamava Tam, chegou a operar aqui por um curto período fazendo a linha Cascavel-São Paulo com os jatos Fokker.

Neste retorno, com estreia marcada para 26 de abril, a empresa terá voos diários para Guarulhos em aeronaves Airbus A319, com 140 lugares, saindo de SP às 14h40 e voltando às 16h55.

E vai chegar, ressalte-se, botando pressão no mercado: as passagens já estão disponíveis para compra em seu site a partir de R$ 197,42 – preço por perna com taxas inclusas, valor infinitamente inferior às tarifas praticadas atualmente pelas rivais.

Para ficar ainda melhor, só falta ser quebrada a hegemonia da Azul nos voos para a capital paranaense. Sozinha no trecho, ela cobra o que quer.

Viva a concorrência.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.