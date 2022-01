Foz do Iguaçu: PREFEITURA ESCLARECE SOBRE PROJETO DO IPTU APROVADO EM DEZEMBRO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu explica que o projeto submetido à aprovação da Câmara Municipal referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022 traz alterações para dar isonomia fiscal aos contribuintes, com pagamentos equiparados.

A proposta não tem relação com a correção anual do tributo, realizada todos os anos conforme a Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu (UFFI), ajustada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O projeto da prefeitura aprovado pela Câmara de Vereadores traz uma mudança na forma de medição dos terrenos, o que poderá implicar em um valor reduzido para o pagamento. A cobrança será feita a partir do tamanho médio da testada – a largura do terreno – e não pelo tamanho da frente da área.

Também haverá alteração no sistema de avaliação dos imóveis – a mudança será aplicada somente para as áreas comuns de condomínios horizontais, tais como de lazer, que até então não pagavam taxas referentes a esses locais, e passarão a ter a cobrança incluída no IPTU.

DATAS

As guias deverão ser disponibilizadas ainda no primeiro trimestre de 2022, totalmente de forma digital e podem ser impressas no site do município ou pelo aplicativo 156 Foz.

Os contribuintes terão ainda 10% de desconto na cota única e também a bonificação progressiva de 2,5% por ano de pagamento em conta única, limitado a 15%. Portanto, para os contribuintes que sempre pagam em cota única terão até 25% de desconto no pagamento à vista.

(Da Redação com AMN)