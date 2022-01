Turismo: PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS CANCELA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

O Carnaval de Florianópolis foi cancelado pelo prefeito Gean Loureiro, após reunião com secretários municipais. O atual cenário epidemiológico da pandemia, com a chegada da variante Ômicron, foi determinante para a não realização do evento, assim como aconteceu com as festas de Réveillon.

Ainda segundo o prefeito, as escolas de samba serão procuradas para a realização de novas parcerias no futuro.

Uma das justificativas para o cancelamento é a incerteza sobre a pandemia e o aumento da procura em emergências públicas e privadas.

“Para o Carnaval acontecer, o município precisaria já fazer um primeiro pagamento em janeiro para as escolas se preparem. Em meio a lotações de emergências e procura alta por testes, não faria sentido. Agora vamos concentrar em contratar temporário para reforçar a testagem”, comenta Loureiro.

(Da Redação com Mercado & Eventos)