Assalto: CRIMINOSOS FORTEMENTE ARMADOS INVADEM AGÊNCIA BANCÁRIA E INCENDEIAM VEÍCULOS USADOS NO CRIME

Criminosos assaltaram uma agência bancária em Ramilândia, no oeste do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (6). Após o crime, eles incendiaram três veículos usados no crime, de acordo com a polícia. Um dos carros foi incendiado em cima de uma ponte que dá acesso à cidade impedindo o trânsito. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem e não houve feridos, segundo a polícia.