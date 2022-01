COLOQUE SUAS PREOCUPAÇÕES NAS MÃOS DE DEUS

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês” (1 Pedro 5:7).

Lançar em Deus aquilo que nos preocupa é uma saída simples e eficaz para solucionar o problema da ansiedade. Contudo, essa atitude exige certo grau de confiança e entrega total.

Quando entregamos a Deus o que nos tem causado ansiedade, passamos a desfrutar de um sentimento de paz e tranquilidade surpreendente, porque sabemos que tudo está depositado nas melhores mãos. Tudo está sob o comando do Senhor de todo o universo, que tem cuidado de nós.

O que é que te preocupa neste dia? Problemas familiares, dívidas, estudos, trabalho, doenças, futuro?

Seja qual for a causa da sua ansiedade, problemas grandes ou pequenos, a Bíblia nos orienta a lançar toda inquietação em Deus. Entrega tudo ao Senhor em oração. Fazendo isso poderá descansar n’Ele, confiando que Deus cuida de você e que também agirá de acordo com a Sua boa vontade, em todas as situações.

Como lançar as suas ansiedades em Deus hoje mesmo:

– Ore, falando para Ele todos os assuntos que te tem preocupado, peça que Ele o direcione e oriente.

– Entrega tudo sem reservas e deixe realmente aos Seus cuidados, porque Ele tem cuidado de você.

– Confie que o Senhor vai continuar cuidando de todas as circunstâncias da sua vida.

OREMOS: Senhor Deus, quero e preciso lançar em Ti todas as minhas ansiedades… Coloco em Tuas mãos as minhas preocupações e tudo que tem me inquietado. Peço que me ajudes a descansar no Senhor, confiando nos Teus cuidados e no Teu grande amor por mim. Desde já te agradeço, crendo que a Tua Paz poderá tranquilizar o meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém!

(Com Bíblia OnLine)