Coluna Caio Gottlieb: SACO SEM FUNDO

Pelas regras de rateio dos recursos, que são distribuídos proporcionalmente ao tamanho das representações na Câmara dos Deputados eleitas em 2018 e aplicados muitas vezes de forma nebulosa, sem uma prestação de contas clara e transparente, as dez siglas que ficarão com a maior parte do bolão de R$ 4,9 bilhões, mais do que o dobro do valor gasto há quatro anos, são as seguintes:

PSL 604,1 milhões

PT 594,4 milhões

MDB 417 milhões

PP 399,2 milhões

PSD 397,7 milhões

PSDB 378,9 milhões

DEM 341,8 milhões

PL 340,9 milhões

PSB 323,6 milhões

PDT 299,4 milhões

Como se não bastasse, ainda tem o fundo partidário, estimado para este ano em cerca de 1 bilhão de reais, a ser compartilhado pelos mesmos critérios e reservado para prover a manutenção das agremiações, e mais a propaganda política, que volta à cena recriada pelo Congresso para ocupar um espaço comercial que vale até R$ 2,8 bilhões por semestre na programação das cinco maiores emissoras de TV, que não terão nenhuma compensação fiscal para cobrir a perda de receita.

Não é o caso de desaprovar a destinação de verbas públicas para custear as campanhas eleitorais, medida que tornou-se necessária a partir da decisão do STF de proibir as doações de empresas para reduzir a influência do poder econômico no resultado do pleito.

O que se questiona é o tamanho do dinheiro extraído do orçamento da União para ser empregado nessa finalidade, principalmente em uma era de amplo predomínio dos meios digitais, que possibilitam fazer campanhas infinitamente mais baratas.

É verdade que a democracia, em qualquer lugar do mundo, custa caro.

Mas no Brasil, além de proteger a impunidade dos corruptos de alto coturno, ela virou um promíscuo cheque especial sem limites.

