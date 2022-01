Escócia: 5 DESTAQUES DA NOVÍSSIMA TRILHA VIRTUAL DA UNESCO

Como resposta a esse problema, algumas nações se tornaram virtuais para estimular o interesse em seus destaques culturais mais populares. A Escócia é uma delas, e recentemente lançou a primeira trilha virtual; uma ferramenta online que conecta todos os 13 Patrimônios Mundiais da UNESCO na Escócia.

O objetivo é atrair os turistas de volta à Escócia, mostrando os locais em todo seu esplendor virtualmente. Aqui estão alguns destaques.

EDIMBURGO – CIDADE DE LITERATURA DA UNESCO

A capital escocesa é uma das três únicas cidades britânicas que fazem parte da lista do Patrimônio Mundial, juntamente com Bath e Telford. Sua mistura única de arquitetura histórica e profundo amor pela literatura a marca como um destino popular entre os turistas.

Junto com o reconhecimento internacional, também recebe financiamento regular do UK Lottery Heritage Fund, uma organização que doa fundos gerados por jogos de loteria em todo o país. O último prêmio de £1,6 milhão para o projeto criativo da cidade ajudará a desenvolver livros para crianças com necessidades especiais, e é a mais recente de uma série de iniciativas que a marcam como um dos hotspots literários da nação.

NOVO LANARK, PATRIMÔNIO MUNDIAL DA UNESCO

Em comparação com outros locais históricos escoceses, a vila de Novo Lanark, com 236 anos, é apenas uma criança, mas foi o cenário do pensamento revolucionário dos dois homens que o projetaram e criaram. David Dale e Robert Owen eram industriais que acreditavam em fornecer aos trabalhadores condições humanas de trabalho e lares adequados para que pudessem descansar. Embora a ideia era radical na época, se popularizou rapidamente por todo o Reino Unido quando a Resolução Industrial tomou posse.

Hoje, você pode ver os resultados do trabalho deles em Novo Lanark, incluindo o local de uma das primeiras fábricas de algodão movidas a água. No condado mais amplo de Lanarkshire, há também a Muralha Antonine que marcou as bordas do império romano e data de 142 AD.

A área foi listada como Patrimônio Mundial em 2001 e atraiu milhares de visitantes um ano antes da pandemia.

DUNDEE – CIDADE DO DESIGN DA UNESCO

Ivan McKee, o ministro do turismo escocês, lançou a trilha virtual nesta cidade, que foi o lugar apropriado para revelar o desenho oficial do projeto. Ela é a primeira e única Cidade do Design da UNESCO no Reino Unido, que junto a Curitiba, Bilbao, Helsinki e Turin são as novas representantes da lista internacional de cidades criativas. No caso de Dundee, ela é um viveiro de talentosos designers e artistas que fornece grande parte da produção artística do país.

Aqueles que participam do tour virtual poderão ver uma mostra do melhor trabalho da cidade no Dundee Design Festival, que agora se completa com uma exposição virtual, e conhecer algumas iniciativas como um mês dedicado ao Design e como a cidade cria novas oportunidades de trabalho no campo.

O intuito é atrair turistas para Dundee exibindo o melhor trabalho que a cidade tem a oferecer, e ser uma parte fundamental da trilha virtual pode ser uma maneira eficaz de fazer isso.

ARQUIPÉLAGO DE SÃO KILDA

Em 29 de agosto de 1930, 30 habitantes da Ilha de São Kilda votaram para deixar sua casa depois que seu modo de vida se tornou insustentável nos tempos modernos. Eles deixaram para trás mais de 4.000 anos de história, onde geração após geração viveram nas enormes colônias de aves marinhas, que eram utilizadas pela carne, penas e óleo.

Hoje, a beleza selvagem de St. Kilda levou-a a ser o único Patrimônio Mundial misto no Reino Unido – reconhecido tanto pelo significado natural quanto cultural – e um dos 39 únicos no mundo que incluem na lista a cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

São Kilda é o lar de quase um milhão de aves marinhas, incluindo gansos-marinhos, fulmars e a maior colônia de papagaios-do-mar do Atlântico do Reino Unido, embora a mudança climática ameace sua existência. Tem sua própria espécie única de cambaxirra e até mesmo um rato de campo especial, com o dobro do tamanho do seu primo britânico.

O arquipélago marca um dos destaques do tour da UNESCO, com suas vistas panorâmicas do topo do penhasco e mar revolto.

CORAÇÃO NEOLÍTICO DAS ÓRCADES – PATRIMÔNIO MUNDIAL DA UNESCO

Nenhum dos lugares mencionados anteriormente é mais antigo que o Neolítico das Órcades, pelo menos não na Escócia. Composto de quatro monumentos que parecem saídos de um livro de J.R.R. Tolkien – o Anel de Brodgar, as Pedras de Stenness, Maeshowe e Skara Brae – o arquipélago é um vestígio da vida dos povos pré-históricos que viveram aqui há mais de 5.000 anos, antes mesmo que Stonehenge.

Como Stonehenge, o local está incrivelmente bem preservado, o que lhe valeu um lugar na Lista do Patrimônio Mundial em 1999 e lhe deu fama como um importante destino cultural.

Órcades já está bem preparada para o turismo, tem extenso transporte inter-ilhas e uma variedade de aluguel de bicicletas e carros. O passeio virtual oferece apenas uma amostra desta paisagem e provavelmente será suficiente para persuadi-lo a reservar voos para a Escócia o mais rápido possível!

(Da Redação com Diário do Turismo)