Foz do Iguaçu: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA GABRIELA MISTRAL ATINGEM 75% DE EXECUÇÃO

As obras de reconstrução da Escola Municipal Gabriela Mistral, na região da Vila A, já atingiram cerca de 75% de execução. O prefeito em exercício de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio, esteve no local acompanhando de perto a evolução dos trabalhos nesta quarta-feira (05).

A revitalização da unidade é uma demanda antiga dos moradores do bairro, que fizeram a solicitação e foram atendidos por meio do Orçamento Participativo – instrumento democrático da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio do qual a população é chamada para apresentar e votar as prioridades de investimentos nas cinco regiões da cidade.

“De forma reiterada, tenho afirmado que o Orçamento Participativo é um dos maiores eventos democráticos de Foz do Iguaçu, pois não há nada mais justo do que possibilitar que a população escolha como e onde devem ser aplicados os recursos públicos. A reconstrução da Gabriel Mistral é um grande exemplo desta ação de cidadania”, expressou o prefeito.

Francisco Sampaio ainda destacou a importância dos investimentos na educação: “Esta unidade de ensino está ficando linda e atenderá as necessidades de toda a comunidade escolar, e nem de longe se assemelha a antiga estrutura. E os investimentos não param por aqui, pois a Prefeitura de Foz tem um compromisso permanente com a educação em todos os seus aspectos”, completou.

INVESTIMENTOS

Para a reforma da unidade, a Prefeitura de Foz do Iguaçu está aplicando mais de R$ 3 milhões. A nova estrutura terá capacidade de atender 450 alunos, 50% a mais se comparado em relação a antes das obras, que era de 300 crianças.

As novas instalações contemplam a construção de nove salas de aulas, sala de informática, sala multimídia, além de sanitários, biblioteca, refeitório, saguão, playground, praça interna, sala dos professores, cozinha, vestiário masculino e feminino, almoxarifado, sala da direção, secretaria e coordenação entre outros.

“Um ensino de qualidade envolve estruturas adequadas e modernas, para garantir conforto e bem-estar aos alunos e funcionários das escolas. Por isso, os investimentos em obras como a da Gabriela Mistral são fundamentais para mantermos os ótimos indicadores da educação em Foz do Iguaçu”, afirma a secretária municipal de Educação, Maria Justina da Silva.

A execução dos trabalhos é acompanhada por equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras e a previsão é que o estabelecimento de ensino seja entregue neste ano à comunidade escolar.

Enquanto a unidade está em obras, as aulas da Gabriela Mistral temporariamente estão sendo feitas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). A previsão é que a escola esteja pronta ainda no primeiro semestre deste ano.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Inaugurada em 1981, a Escola Municipal Gabriela Mistral em seus 40 anos de atividades nunca recebeu uma grande reforma, mesmo com o crescimento populacional da região Norte da cidade.

Em 2019, durante o Orçamento Participativo, os moradores de maneira transparente e democrática escolheram a escola para receber investimentos de reconstrução. Além desta unidade de ensino, outras escolas e CMEIs já foram ou serão contemplados com melhorias, a partir de recursos garantidos pelas edições do OP de 2019 e 2021.

(Da Redação com AMN)