Paraguay: ¿VIAJAS EN TUS VACACIONES? TENÉ EN CUENTA ESTOS REQUISITOS MIGRATORIOS

Diariamente más de 1.500 personas pasan por el puesto de Migraciones en la Zona Primaria de Ciudad del Este para ir a vacacionar al Brasil, Argentina u otros países a través del aeropuerto de Foz do Iguaçu, para lo que se deben cumplir una serie de requisitos para salir o entrar al Paraguay.

El jefe regional, Adrián Mieres, explicó a CDE Hot que para salir del país se debe contar con la tarjeta de vacunación con ambas dosis contra el covid-19 y contra la fiebre amarilla, ya que son requisitos del Gobierno brasileño para realizar el ingreso su territorio.

Para el ingreso migratorio al Paraguay se debe contar con el resultado del test de PCR o antígeno contra el covid-19, además de la vacunación con ambas dosis.

“Lo ideal es que vengan al país con el resultado, pero quien no pudo hacer, el Ministerio de Salud habilita para hacerlo en un laboratorio de Ciudad del Este para hacer el test y presentarlo en Migraciones. El test de antígeno también es válido, con 24hs de anticipación”, acotó.

Mieres se refirió sobre quienes aprovechan el paso libre en la frontera esteña para ir al Brasil y no tener que presentar ninguna prueba de PCR para volver al país. “No existe una penalidad, pero si tienen un percance en el Brasil el seguro no les va a reconocer al no tener el trámite migratorio”, aseveró.

En cuanto a las personas que provengan de Europa u otro país que no sea del Mercosur, se debe presentar la libreta de vacuna internacional y el seguro internacional contra el covid-19.

MASCOTAS

Muchas familias tienen a su mascota como un miembro exclusivo más de la familia y son tenidos en cuenta para ir de vacaciones. Para ello deben ir en una jaula de traslado y portar su vacunación completa.

