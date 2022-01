Paraná: ESTADO TEM QUATRO CIDADES ENTRE AS LÍDERES NACIONAIS DO AGRONEGÓCIO

Quatro municípios do Paraná conseguiram entrar no ranking nacional de líderes do agronegócio, divulgado pelo Mapa (José Fernando Ogura/AEN) nesta semana, com base na pesquisa do PAM (Produção Agrícola Municipal), produzida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As cidades com destaque são Guarapuava, Cascavel, Tibagi e Toledo, em índices como a produção de grãos (como soja, cevada e trigo) e proteína animal (frango e suíno).

A pesquisa leva em consideração o VBP (Valor Bruto da Produção) das lavouras permanentes e temporárias em 2020 e o PIB (Produto Interno Bruto) de 2019.

Essas quatro cidades representaram um quinto da produção do agronegócio paranaense em 2021, com quase R$ 27,2 bilhões de VBP, segundo números da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

“A vocação do Paraná é produzir alimentos. Somos o segundo maior produtor de grãos, líder na produção de proteína animal e contamos com uma variedade enorme de produtos cultivados na nossa terra. Por isso é uma alegria imensa ver o quanto o trabalho dos nossos agricultores e pecuaristas se destacam, com essas quatro cidades incluídas como as mais ricas do agronegócio nacional”, analisou o governador do Ratinho Junior.

“Também temos sanidade e qualidade, e podemos abordar de forma qualificada o mercado mundial com a nossa grande capacidade de produzir o ano todo”, continuou o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

Entre os municípios paranaenses presentes no ranking, Guarapuava é o primeiro colocado na 49ª posição. A cidade se destaca por ser a maior produtora nacional de cevada, além de ser uma das líderes em soga, batata e trigo, apresentando um VPB de R$ 1,16 bilhão em 2020 e o PIB de R$ 7,5 bilhões no ano anterior.

Na sequência aparece Cascavel na 58ª posição, com um VBP de R$ 1,1 bilhão e o PIB de R$ 12,6 bilhões. O município é o líder do Paraná na produção de soja, além de ter destaque em milho, trigo, frango, ovinos, caprinos, flores e plantas ornamentais.

Tibagi ocupa a 70ª colocação no ranking do Mapa, puxado pela maior produção nacional de trigo e destaque na produção de madeira de reflorestamento, feijão e soja. O município registrou um VBP de R$ 932,9 milhões e um PIB de R$ 842,1 milhões.

Por fim, Toledo ocupa a 79ª posição do ranking, com um VBP de R$ 825,5 milhões e um PIB de R$ 6,2 bilhões, tendo destaque na produção de suínos e frango.