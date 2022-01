Universo: NASA EXPLORARÁ ASTEROIDE MAIS VALIOSO DO QUE A ECONOMIA MUNDIAL

A Nasa, agência espacial americana, lançará em agosto deste ano uma missão espacial com o objetivo de explorar um asteroide com reserva de metais mais valiosa que toda a economia mundial combinada. Localizado em um cinturão entre as órbitas de Marte e Júpiter, o Psyche 16 teria uma quantidade somente de ferro estimada em US$ 10 trilhões (R$ 56,9 trilhões).

A missão, batizada de Psyche (Psiquê, em tradução livre), será comandada pela agência espacial e pela Universidade Estadual do Arizona (ASU, na sigla em inglês). A expectativa é que os equipamentos para a exploração da superfície do asteroide cheguem por lá só em 2026.

A sonda espacial responsável pela missão percorrerá um longo caminho de 2,4 bilhões de quilômetros por cerca de quatro anos. O equipamento usará a força gravitacional de Marte para se lançar contra o cinturão no qual o Psyche 16 orbita.

As câmeras da sonda serão ligadas no fim de 2025, quando ela estiver realizando a aproximação final do asteroide. Segundo a Nasa, esse processo é essencial para a segurança da missão.

“As imagens também ajudarão os engenheiros a se orientar enquanto se preparam para a entrada em órbita em janeiro de 2026. A órbita inicial da espaçonave foi projetada para estar em uma altitude segura e alta, cerca de 700 quilômetros acima da superfície do asteroide”, explica a Nasa, segundo o El País.

Ainda segundo o jornal espanhol, o Psyche 16 tem 200 km de diâmetro e é considerado o maior asteroide do tipo M, que seria rico em metais como níquel e ferro. Acredita-se que o corpo rochoso metálico é formado de fragmentos de núcleos do que seriam planetas que foram desintegrados durante a formação do Sistema Solar.

“Se acabar sendo parte de um núcleo de metal, seria a primeira geração de núcleos primitivos em nosso sistema solar”, explica Lindy Elkins-Tanton, pesquisadora da ASU e diretora da missão.