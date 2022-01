Foz do Iguaçu: CALENDÁRIO DE FEIRAS LIVRES É RETOMADO A PARTIR DESTE SÁBADO (8)

Com o encerramento das programações do Natal de Águas e Luzes, a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu retoma neste sábado (8), o calendário oficial das feiras ao ar livre do município. A partir das 8h, os comerciantes estarão na Praça da Bíblia e na Vila A – na Rua Marapá, em frente ao Colégio Anglo Americano.

O fim de semana segue com os feirantes no domingo (9) na Avenida JK e também na Vila A. A cidade tem mais de 200 feirantes, que possuem diversificadas opções gastronômicas, artesanatos e outros produtos. As feiras seguem todos os protocolos de prevenção à covid-19, para garantir a segurança dos visitantes.

O diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, ressalta que 2021 consolidou ainda mais as feiras em outras regiões da cidade. Durante o período do fim de ano, com feiras de terça a domingo, a população e turistas puderam conhecer ainda melhor os atrativos oferecidos pelo espaço.

“As feirinhas são espaços de acolhimento e diversão. Os visitantes encontram muitas opções, podem se divertir com a família e aproveitar as delícias da gastronomia, o talento dos artesãos, entre outras coisas. Queremos que neste ano seja ainda melhor”, destacou.

Segundo o gestor das feiras livres, Alexandre Barbosa, para 2022 a intenção é continuar com a realização das feiras temáticas em datas especiais, como feriados nacionais.

“Percebemos que isso ajudou a aumentar a adesão, pois era realizada em dias que as pessoas estão em casa, então passam para aproveitar a feira. Repetirmos esses eventos ajudará ainda mais aos nossos feirantes e também a quem gosta de frequentar.”, frisou.

CALENDÁRIO DE FEIRAS

Às terças-feiras, o encontro é no Porto Meira; quarta-feira, na Vila A; na quinta-feira, Morumbi e Vila C; sexta-feira, na Vila Yolanda; e aos sábados na Praça da Bíblia e na Vila A. Aos domingos, as feiras acontecem também em dois lugares, na Vila A e Avenida JK – todas elas ficam abertas das 8h às 13h.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)