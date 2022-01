Foz do Iguaçu: OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA JOÃO DA COSTA VIANA ESTÃO EM RITMO ACELERADO

Iniciados no mês de dezembro, os trabalhos de reforma na Escola Municipal João da Costa Viana, no bairro de Três Lagoas, seguem avançando em ritmo acelerado. Nesta semana, o prefeito em exercício de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio, acompanhou de perto as obras na unidade, a maior da rede municipal de ensino.

“Apesar da pandemia e seus impactos orçamentários, os investimentos em Foz do Iguaçu nunca pararam e não vão parar. São ações em diversas áreas. Na educação, por exemplo, estamos construindo, reformando e ampliando diversas unidades de ensino, como é o caso da João da Costa Viana, um pedido da população através do Orçamento Participativo”, comentou o prefeito em exercício.

O investimento na escola é de R$ 2,5 milhões, com recursos exclusivos da Prefeitura de Foz do Iguaçu. É a primeira grande revitalização da unidade, em funcionamento há mais de 50 anos. A previsão é que os serviços sejam concluídos em até 360 dias.

REFORMA

A reforma envolve serviços como a demolição de estruturas, construção de um novo refeitório, biblioteca, sala multiuso, laboratório de informática, banheiros com acessibilidade, substituição de pisos, louças sanitárias, rede elétrica e hidráulica, entre outros trabalhos.

A João da Costa Viana é a quarta escola municipal da região de Três Lagoas a ser contemplada com obras de reforma e ampliação. As escolas Eloi Lohmann, João Adão da Silva e Olavo Bilac (reconstrução) já foram contempladas com ações de melhorias na infraestrutura.

(Da Redação com AMN)