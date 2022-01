Futebol: SEM NEYMAR, FIFA ANUNCIA TRIO DE FINALISTAS AO PRÊMIO DE MELHOR DO MUNDO

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (7) os três indicados ao prêmio The Best. Os finalistas são: Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, e Mohamed Salah, do Liverpool.

Com isso, a lista de 10 nomes foi reduzida a três. Vale lembrar que o atacante Neymar estava entre os indicados inicialmente, mas não foi eleito para o trio finalista.

Veja abaixo os 10 indicados inicialmente:

Karim Benzema ( França / Real Madrid )

Kevin De Bruyne ( Bélgica / Manchester City )

Cristiano Ronaldo ( Portugal / Juventus / Manchester United )

Robert Lewandowski ( Polônia / Bayern de Munique)

Lionel Messi ( Argentina / Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar ( Brasil / Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund )

Jorginho ( Itália / Chelsea )

N’Golo Kanté (França / Chelsea)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito/ Liverpool)

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada de forma virtutal no dia 17 de janeiro em Zurique, na Suíça.

Pela categoria feminina do The Best, as finalistas são Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, jogadoras do Barcelona e da seleção espanhola, e Sam Kerr, atleta do Chelsea e da seleção australiana.

Atacante teve mais um ano de vários gols e assistências para ajudar os Reds em mais títulos

Na última quarta-feira (5), a entidade havia anunciado os três goleiros candidatos ao prêmio. São eles: Édouard Mendy, do Chelsea, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e Gianluigi Donnarumma, do PSG.

No feminino, estão as goleiras Ann-Katrin Berger, bicampeã inglesa com o Chelsea, Christiane Endler, campeã francesa com o PSG, e a canadense campeã olímpica em Tóquio 2021 Stephanie Labbé, que defende o Rosengård, da Suécia.

Troféu do The Best

Pelo lado dos técnicos, estão: Pep Guardiola, do Manchester City, Thomas Tuchel, do Chelsea, e Roberto Mancini, da seleção da Itália.

Pelo futebol feminino, o trio é formado por Lluís Cortés, do Barcelona, a inglesa Emma Hayes, do Chelsea, e a holandesa Sarina Wiegman, técnica da seleção inglesa.