Inédito: SHOW DE MAIARA E MARAISA TERMINA COM 5 BALEADOS EM ANGRA DOS REIS

Uma confusão durante um show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa terminou com cinco pessoas baleadas em Angra dos Reis, na costa verde fluminense, na madrugada desta sexta-feira (7).

Em vídeos gravados no evento, é possível ver pessoas trocando agressões e ouvir tiros e gritaria. As cantoras eram uma das atrações da festa, realizada pela prefeitura na praia do Anil, em comemoração dos 520 anos do município.

De acordo com informações apuradas pela Record TV Rio, os baleados são dois homens e três mulheres. Destes, o estado mais grave é o de uma mulher que foi atingida na cabeça, segundo a polícia, mas que não apresenta risco de morte. Duas vítimas estão sendo submetidas a cirurgia no Hospital Municipal de Japuíba.

A Polícia Militar informou que agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) realizavam um patrulhamento na praia do Anil quando foram alertados de que um homem estaria efetuando disparos com arma de fogo na festa.

O caso foi encaminhado à 166ª DP (Angra dos Reis) e, de acordo com a Polícia Civil, o autor dos tiros foi identificado e contra ele já existia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado de setembro de 2021. Os agentes realizam buscas para capturá-lo.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da dupla Maiara e Maraisa informou que as cantoras foram contratadas para o evento e que a apresentação já havia sido finalizada no momento da confusão. Além disso, afirmaram que, após tomarem conhecimento do ocorrido, as cantoras lamentaram e repudiaram os atos de violência.

Procurada pelo R7, a Prefeitura de Angra dos Reis não se manifestou até a publicação desta matéria.