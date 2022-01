Recursos: DEPUTADO SOLDADO FRUET GARANTE QUASE R$ 9 MILHÕES PARA 15 CIDADES EM 2021

“Depois de percorrer a região para ouvir a população e agentes públicos, fico muito feliz de ter garantido esse volume expressivo de novos recursos do Estado e do Governo Federal para atender importantes demandas que recebi na saúde, educação, segurança pública, urbanismo, meio ambiente, agricultura e abastecimento”, destacou. As verbas foram conquistadas por indicações parlamentares ao programa Paraná Mais Cidades e através das parcerias com os deputados federais Aroldo Martins (Republicanos) e Toninho Wandscheer (PROS).

DISTRIBUIÇÃO – Para Foz do Iguaçu, o montante assegurado pelo Soldado Fruet no ano passado totaliza R$ 2,726 milhões. Medianeira receberá R$ 995 mil. Para Ouro Verde do Oeste, os recursos somam R$ 665 mil. O município de Céu Azul foi contemplado com R$ 600 mil, São Miguel do Iguaçu com R$ 520 mil e Matelândia com R$ 507 mil. O parlamentar destinou R$ 470 mil para Vera Cruz do Oeste e R$ 425 mil para Santa Tereza do Oeste. As cidades de Entre Rios do Oeste e Missal receberão R$ 400 mil cada uma. Para Santa Terezinha de Itaipu, as verbas perfazem R$ 275 mil. Pato Bragado foi agraciado com R$ 260 mil e Itaipulândia com R$ 250 mil. O deputado indicou também R$ 200 mil para Ramilândia e R$ 100 mil para Santa Helena.

DESTINAÇÕES – As indicações do Soldado Fruet para a segunda edição do Paraná Mais Cidades incluem R$ 1,766 milhão em viaturas e equipamentos para segurança pública – entre elas quatro ambulâncias para o Corpo de Bombeiros -, R$ 500 mil em kits esportivos para 20 colégios, R$ 257 mil para a Defesa Civil, R$ 200 mil para castração de 1.480 animais, R$ 170 mil para barracão de reciclagem e R$ 120 mil para cozinha comunitária. Oito municípios serão beneficiados com verbas estaduais: Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste e Ouro Verde do Oeste.

Além disso, no ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) também confirmou a liberação dos R$ 750 mil que o deputado indicou em 2019, na primeira edição do programa, para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Carimã, em Foz do Iguaçu.

Já as articulações com os deputados federais disponibilizaram recursos para obras, equipamentos, máquinas e veículos em diversas áreas para 14 municípios: Foz do Iguaçu, Céu Azul, Entre Rios do Oeste, Medianeira, Missal, Ouro Verde do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Pato Bragado, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Vera Cruz do Oeste, Ramilândia e Santa Helena.

(Da Redação com Assessoria)