Tragédia: MULHER MORRE APÓS ACIDENTE DE MOTO EM AULA PRÁTICA DE AUTOESCOLA NO PARANÁ

Uma mulher de 24 anos morreu nesta segunda-feira em decorrência de um acidente ocorrido no dia 28 de dezembro do ano passado, em Toledo, região oeste do Paraná, durante uma aula prática de autoescola, quando conduzia uma motocicleta.

Renata Cristina Pinheiro subiu uma rampa e perdeu o controle da moto, o que ocasionou a queda em que bateu a cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Bom Jesus (HOESP) onde ficou internada em estado grave. Nesta segunda-feira, foi constatada a morte cerebral e o corpo deu entrada no IML de Toledo por volta de 6h40.

A família da mulher autorizou que os órgãos fossem doados. Foram captados rins, baço, fígado, coração, córneas e linfonodos, que foram levados para as cidades de Londrina e Curitiba.

O sepultamento da jovem ocorreu na manhã desta quarta-feira. Nas redes sociais, a mãe de Renata compartilhou um texto agradecendo às orações e apoio de amigos e familiares pela recuperação da filha. Segundo a mãe, a Renata era uma “menina cheia de vida, de sonhos, alegre, companheira”.

— Quero agradecer a todos pelo apoio que tive durante esses 7 dias ,foram dias de sofrimento ,angústia, mas tivemos muita gente do nosso lado ajudando torcendo pela recuperação da minha filha … Mas ontem após 7 dias de luta pela vida infelizmente ela se foi… Após ela ter sofrido um acidente de moto , menina cheia de vida , de sonhos, alegre,companheira, sempre ajudando no que podia… Infelizmente ela se foi minha princesa Renata Cristina, . Quero agradecer a todos , começando pelo Samu ,que fizeram o atendimento no local ,não sei quais foram os profissionais , foram 2 ambulância que se deslocaram até o local e também.o Hospital Bom Jesus aqui de Toledo , fizerem o que pode para salvar a vida dela, principalmente a neurologista Kelly, o enfermeiro da UTI 1, e todos os professores de saúde que não lembro o nome de todos — disse no texto. — Ela se foi é uma nova estrelinha que vai estar lá de cima olhando por nós, . Gratidão a todos , todos de coração. Com muita dor e tristeza que nada nem ninguém vai substituir minha filha — acrescentou a mãe.