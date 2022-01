Futebol: FIFA PUNE ARGENTINA POR ‘COMPORTAMENTO DISCRIMINATÓRIO’ CONTRA O BRASIL

A Fifa puniu a Argentina com um jogo com público reduzido, além de multa de R$ 300 mil, por "comportamento discriminatório de torcedores" na partida contra o Brasil, em novembro do ano passado, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O jogo terminou empatado em 0 a 0 no Estádio Bicentenário, em San Juan.