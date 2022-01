Futebol: FLAMENGO É O LÍDER DO RANKING NACIONAL DE CLUBES 2022 DA CBF

O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais. Campeão da Supercopa Kia 2021, o Flamengo manteve sua liderança no ranking, com 17.054 pontos. Segundo lugar em 2021, o Palmeiras, que conquistou a CONMEBOL Libertadores, também permaneceu na mesma posição.

O terceiro lugar é ocupado pelo Atlético-MG, o maior campeão do país em 2021. Após conquistar o Brasileirão Assaí e a Copa Intelbras do Brasil, o Galo saltou da nona posição, em 2021, para o terceiro lugar, com 14.572 pontos, apenas 12 a menos do que o Palmeiras.

Outro clube a dar um salto no ranking foi o Fortaleza. Classificado para a CONMEBOL Libertadores pela primeira vez em sua história, o Leão terminou o Brasileirão Assaí no G-4, chegou às semifinais da Copa Intelbras do Brasil e, graças a esse desempenho, saiu do 18º para o 11º lugar no Ranking Nacional de Clubes.

Um dos clubes que mais caíram no ranking foi o Internacional, que foi da quarta para a oitava posição na classificação. Prestes a entrar em sua terceira temporada disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deixou o 10º lugar e agora está em 14º. Há apenas dois anos, no Ranking Nacional de Clubes de 2020, a Raposa ocupava a quarta posição.

RANKING NACIONAL DE FEDERAÇÕES 2022

A CBF também divulgou nesta quinta-feira (16) o Ranking Nacional de Federações 2022 , que classifica as federações estaduais a partir da pontuação de seus filiados no Ranking Nacional de Clubes.

A Federação Paulista de Futebol se manteve na liderança do Ranking de Federações, seguida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e pela Federação Gaúcha de Futebol. A principal mudança na classificação se deu pela Federação Cearense de Futebol, que ultrapassou a Federação Goiana de Futebol e agora está em sétimo lugar no ranking.

TOP 10 DO RANKING NACIONAL DE CLUBES

1 – Flamengo (17.054)

2 – Palmeiras (14.584)

3 – Atlético-MG (14.572)

4 – Grêmio (14.336)

5 – Athletico (13.512)

6 – Santos (12.816)

7 – São Paulo (12.604)

8 – Internacional (12.108)

9 – Fluminense (11.100)

10 – Corinthians (11.064)

Confira o ranking completo nos documentos anexos abaixo.

(Da Redação com CBF)