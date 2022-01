James Webb: NASA DESDOBRA ESPELHO PRINCIPAL DO TELESCÓPIO

O equipamento foi totalmente desdobrado, no último grande passo para a montagem do observatório. Agora, ele será calibrado e vai passar por uma série de testes, para finalmente começar sua missão em cerca de seis meses, em junho deste ano.

“Esta é a última das principais implantações no observatório e sua conclusão definirá o cenário para os cinco meses e meio restantes de comissionamento, que consistem em estabelecer uma temperatura de operação estável, alinhar os espelhos e calibrar os instrumentos científicos”, destaca uma publicação no site oficial do James Webb.

A Nasa transmitiu ao vivo a montagem do espelho principal do telescópio espacial James Webb. Confira:

Composto por 18 placas hexagonais de berílio revestidos com uma fina camada de ouro, o espelho principal do novo telescópio espacial da Nasa tem 6,4 metros. O dispositivo pode trabalhar por mais de dez anos.

O James Webb foi lançado por um foguete Ariane 5, do consórcio europeu Arianespace, no dia 25 de dezembro do ano passado. O telescópio espacial é o projeto mais caro da história da Nasa, com um custo total estimado em mais de R$ 56 bilhões.

O equipamento é visto como um “sucessor” do Hubble. Ele é equipado com um conjunto de avançados, e delicados, instrumentos capazes de observar o universo no espectro de luz infravermelha e poderá “enxergar” eventos que aconteceram há 13,5 bilhões de anos. Além disso, é capaz de analisar e caracterizar a composição da atmosfera de exoplanetas, o que é crucial para nossa busca por vida fora da Terra.

