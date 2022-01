Turismo: NORONHA VOLTA A EXIGIR TESTE PCR PARA ENTRADA NA ILHA

A comprovação do exame se junta à obrigatoriedade da apresentação da carteira digital de vacinação, com duas doses de qualquer um dos imunizantes aprovados pela OMS, inclusive o da Janssen. O reforço no protocolo passa a valer a partir do próximo dia 13/01.

“Com essa nova onda de contágio pelo coronavírus, precisamos de medidas que garantam a saúde da nossa população. O retorno da exigência do exame RT-PCR para entrada na ilha, além das duas doses da vacina, que permanecem sendo cobradas, trazem uma maior segurança para todos. É importante entendermos que a pandemia ganha novos contornos a partir da nova variante e temos que estar preparados, readaptando nosso protocolo para proteger toda a nossa comunidade, bem como os nossos visitantes”, explicou o administrador Guilherme Rocha.

Para crianças de 7 a 11 anos, que ainda estão fora do esquema vacinal, basta a apresentação do RT-PCR, também realizado no máximo 48h antes do embarque. Crianças de 0 a 6 anos não precisam apresentar exame.

Outra medida que volta a valer na ilha é a obrigatoriedade do uso da máscara, que estava liberada em espaços públicos ao ar livre.

(Da Redação com PanRotas)