ALEGREM-SE EM DEUS, E OREM SEMPRE!

“Alegrem-se sempre. Orem continuamente” (1 Tessalonicenses 5:16-17).

Deus é a fonte de toda a alegria. A alegria de Deus é a nossa força, por isso devemos nos alegrar em Deus e não nas circunstâncias.

Independente de qualquer situação, Deus continua a ser o Senhor na nossa vida!

A alegria que Deus dá é duradoura, brota do Seu amor e não tem fim.

O amor de Deus nos alegra e nos motiva a compartilha-la: a alegria da Salvação em Cristo Jesus. Dessa forma, como tudo na vida, há momento de se alegrar e a momento para orar.

Orar continuamente é buscar a Deus, é relacionar-se com Ele. Assim como relacionamos com os nossos familiares, nós devemos buscar esse relacionamento diário com Deus.

O fruto dessa comunhão é o amor, é a alegria de ter um Deus tão presente.

Orar e se alegrar:

– Procure falar com Deus, ore! Deus quer ouvir-lhe e alegrar o seu dia.

– Alegre-se em Deus. Ele é suficiente na sua vida.

– Compartilhe essa alegria como o seu próximo. Deus se alegrará ainda mais.

OREMOS: Deus, Tu és o motivo da minha alegria. Mesmo nos momentos difíceis sei que está comigo, por isso alegro-me. Tu és soberano e sei que me ama, por isso sinto-me seguro nos seus braços. Muito obrigado Pai, amém.

(Com Bíblia OnLine)