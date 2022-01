Desabamento: MINISTRO DO TURISMO LAMENTA ACIDENTE NA CIDADE DE CAPITÓLIO

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, usou as redes sociais para manifestar solidariedade às vítimas do desabamento de uma rocha em Furnas, na cidade de Capitólio (MG). Em uma postagem no Instagram, Machado Neto escreveu que prestava “solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia inesperada, e aos operadores turísticos de Capitólio MG”.

Posteriormente, o Ministério do Turismo divulgou uma nota oficial sobre o assunto. A nota reitera que o ministro “lamenta profundamente o acidente ocorrido na região do Capitólio, em Minas Gerais, neste sábado” e que “manifesta sua solidariedade e apoio a todos os envolvidos nesta tragédia”.

Ainda de acordo com a nota, ao tomar conhecimento do acidente, Machado Neto entrou em contato com o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, e foi informado de que a instituição mantém embarcações no local e adotou todas as providências necessárias para apoio, resgate e remoção de feridos para a Santa Casa de Capitólio, além de prestar auxílio a outros órgãos que atuam no local.

Conhecida justamente por causa de seus cânions em torno do lado de Furnas, Capitólio é um grande ponto turístico, atraindo muitos turistas, especialmente do estado de São Paulo e da capital mineira. Na hora do acidente deste sábado (8), calcula-se que entre 70 a 100 pessoas estivessem realizando passeios em barcos no local.

